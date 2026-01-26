"Dime que sí": la emotiva pedida de mano de un comparsista a su novia en Cádiz

Rocío Amaro 26 ENE 2026 - 08:26h.

Carlos "El Charles", miembro de la comparsa El Verdugo, sorprendió a su pareja a la puerta del Gran Teatro Falla con un pasodoble escrito para ella en el que le pedía matrimonio

Cádiz"He visto tantas cosas que me volvería loco, lo más bonito de mi vida lo tengo al lado mía… No te asustes, mi niña, que esto dura poco, que es nuestra letra, te la debía". Con estas palabras cantadas a las puertas del Gran Teatro Falla, Carlos "El Charles" comenzó la pedida de matrimonio más emocionante que se haya visto en Cádiz en los últimos años, porque no es la primera vez que algo así ocurre.

El joven, miembro de la comparsa "El Verdugo", recién salido de actuar, tomó la calle como escenario y convirtió su pasodoble en una declaración de amor a la que todo el público tuvo acceso. Frente a todo el que pasaba por allí y un puñado de espectadores previamente avisados, sus compañeros de agrupación y él continuaron: "Delante de tu Falla, sueño hecho realidad, dos corazones juntos hoy se ponen antifaz en este paraíso, dos se quieren de verdad. Si te quedas conmigo, larga vida al caminar".

La novia, visiblemente emocionada, no podía contener las lágrimas mientras escuchaba todo lo que su novio le estaba diciendo a ritmo de carnaval. El Charles seguía: "Son muchos los momentos que hemos vivido tú y yo, y no hablo con segundas cuando hablo de este amor, momentos y experiencias que he vivido junto a ti. Por eso yo esta noche solo quiero que digas que sí… que sí, que quieres una vida junto a mí… que sí, prometes a mi lado ser feliz… y caminemos juntos por febrero. Dime que sí".

La novia dijo que sí

En la entrega del anillo quedó al descubierto los verdaderos nervios del protagonista, porque olvidó ponérselo y se lo entregó directamente en la caja, Un gesto lleno de ternura. El público no pudo evitar unirse al "dime que sí", coreando junto a la comparsa un estribillo que ya se repite por varias rincones de Cádiz.

Y es que en redes sociales, el vídeo se ha compartido masivamente, y los comentarios se cuentan por cientos. Usuarios que han destacado la sinceridad de la canción y la manera en que el carnaval gaditano, incluso con comparsas venidas de Jaén, puede emocionar a un público completo. "Es imposible tener más arte; vaya pedida original, bonita y emotiva", escribían, mientras otros comentaban que nunca habían visto una declaración tan sincera y bella.

Aunque la comparsa no sea gaditana, la pedida ha dejado claro la universalidad del carnaval de Cádiz, con un talento y una emoción que traspasan provincias.