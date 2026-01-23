Gonzalo Barquilla 23 ENE 2026 - 14:28h.

Niebla, una perra embarazada, fue rescatada durante el dispositivo de búsqueda que se desplegó para encontrar al pequeño Boro

Boro, el perro rescatado en Adamuz, pasa la revisión clínica con nota: "Ha comido hasta que no ha podido más"

Compartir







El equipo de especialistas que rescató en buen estado al pequeño Boro, el perro desaparecido tras el accidente ferroviario de Adamuz y que pudo reencontrarse con su dueña este pasado jueves, también colaboró en el rescate de una perra de raza mastín embarazada que vagaba sola por la zona. Se trata de Niebla, como la han bautizado, una hembra que no se separó de los efectivos desde que se cruzó con ellos en la zona del desastre.

La Asociación Andaluza contra la Intolerancia Animal (ASACIA) informó del rescate de Niebla en una publicación en redes sociales, en la que también celebró la localización en buen estado de Boro. “Boro ha tenido suerte. Ha tenido una familia que no lo ha dejado de buscar y un país entero siguiendo su historia, preocupándose por él y queriéndolo incluso sin conocerlo. Pero, en medio del caos, había otra vida allí. Entre el operativo y el movimiento constante apareció una perra de raza mastín, sin microchip, embarazada, sola y desorientada”.

PUEDE INTERESARTE Así ha sido el rescate del perro Boro en Adamuz

ASACIA explicó que la perra fue bautizada como Niebla hasta comprobar si tenía familia o alguien la estaba buscando. "Ocurrió algo precioso. Niebla no se separó. Acompañó a los efectivos de A.RE.A Adamuz en la zona. Gracias a A.RE.A Adamuz por rescatarla. Era imposible mirar hacia otro lado", añadieron desde la asociación, en agradecimiento a A.RE.A Adamuz, una entidad de rescate de animales ubicada en la localidad donde se produjo el choque entre dos trenes el pasado domingo.

PUEDE INTERESARTE Interior autorizó a PACMA a acceder a la zona del accidente de Adamuz para rescatar a Boro

A.RE.A Adamuz pide ayuda para Niebla: "No tenemos espacio apto para ella y los bebés"

La propia A.RE.A Adamuz confirmó posteriormente en otra publicación que ahora toca encontrarle "un lugar mejor donde pueda caminar y esté bajo techo". Por ello, han pedido colaboración para hallar una protectora que pueda atenderla durante el embarazo y encargarse de la adopción de la madre y de los cachorros. "Esta chica de la zona cero, cariñosa y embarazada, necesita una protectora que la cuide hasta que tenga sus cachorritos y se encargue de buscar adopciones para la mamá y los bebés. Ya la ha visto el veterinario y tanto ella como los bebés están en buenas condiciones. Ella tendrá como tres años. Por favor, os rogamos que nos ayudéis. No tenemos espacio apto para ella y los bebés", han precisado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se desconoce si Niebla viajaba en el tren, si se perdió durante el siniestro o si fue abandonada en las inmediaciones. Numerosas personas, al igual que se preocuparon por la situación de Boro, esperan que se resuelva pronto este caso. A.RE.A Adamuz pide contactar con ellos a través del Messenger de Facebook para tratar cualquier información al respecto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La historia de Niebla queda directamente vinculada a la de Boro

La historia de Niebla queda directamente vinculada a la de Boro, el perro que sobrevivió al accidente y que permaneció desaparecido durante cuatro días tras huir asustado del lugar del choque. El animal fue finalmente localizado por efectivos del Plan Infoca en una finca cercana y se reencontró con su dueña, Ana García, este pasado jueves 22 de enero, en un momento muy emotivo que dio la vuelta al mundo.

Ana viajaba en el tren Iryo junto a su hermana Raquel, embarazada de cinco meses y en estado crítico en la UCI, y la pareja de esta. Tras el accidente, pidió públicamente que se buscaran y rescataran a todos los animales afectados por el siniestro, una movilización que permitió no solo el regreso de Boro a casa, sino también el rescate de Niebla, convertida en otro símbolo de esperanza en medio de la tragedia.