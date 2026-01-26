El conductor dio positivo por alcohol mientras que otro golpeó a una agente y fue detenido

Los vecinos creían que se trataba de un robo o incluso de un secuestro. La violencia en la pelea y la frase de uno de los hombres que participaban en ella, "arranca ya carajo", hicieron sospechar que a alguien le estaban pegando pero también robando el coche. Por eso llamaron de urgencia a la Policía. La sorpresa tras acudir al lugar de los hechos, fue mayúscula.

Las imágenes del enfrentamiento se hicieron tan virales como las especulaciones, pero la realidad fue distinta. La pelea era entre tres hermanos en avanzado estado de embriaguez.

De hecho, el conductor del turismo presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol, por lo que se le practicó la prueba de alcoholemia. La misma arrojó un resultado positivo, con una tasa de 0,85 miligramos por litro en aire espirado, cuando el límite legal es de 0,25.

Peor fue la conducta de otro de los hermanos. El hombre no solo se negó a identificarse, cuando los policías intentaron calmarle y acabar con la trifulca, sino que golpeó a uno de los agentes en el rostro, quien resultó herido con contusiones de carácter leve. El hombre fue detenido por un delito de resistencia y atentado a la autoridad.