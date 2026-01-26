Acusado de violar a su hija de tres años y contagiarle una enfermedad venérea: afirma que todo se produjo de manera accidental
El acusado ha reconocido que se metía en la bañera llena de agua después de orinar y que después se bañaba la niña
El acusado de violar a su hija de tres años y contagiarle una enfermedad venérea ha negado los hechos y ha señalado que la transmisión pudo haberse producido de manera accidental mientras se duchaban juntos o después, al secarse con la misma toalla.
A preguntas del fiscal, el hombre ha asegurado que no sabía que tenía gonorrea, aunque sí que tenía un escozor. El acusado ha reconocido que se metía en la bañera llena de agua después de orinar y que después se bañaba la niña.
La Fiscalía pide 15 años de prisión
Ante la narración de los hechos, el hombre ha admitido que pudo haber un contacto físico accidental con la niña, aunque nunca de carácter sexual. El acusado se ha definido como "un desastre y muy dejado" en cuestiones de higiene personal. "Me lavo la cara por la mañana y ya no me lavo más", ha reconocido.
La Fiscalía pide que el hombre sea condenado a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.
La víctima recibió tratamiento médico
Según expone el fiscal en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron a lo largo de octubre de 2022 en el domicilio de Palma en el que convivían. El hombre, aprovechando los momentos en los que se quedaba a solas con la menor y de su ascendencia como progenitor, la violó y la sometió a tocamientos de carácter sexual.
Como consecuencia, le contagió de una enfermedad venérea que ya era consciente que sufría. La víctima tuvo que recibir tratamiento médico durante cerca de un año.
En noviembre de 2022 un juzgado le impuso una orden de alejamiento y la prohibió comunicarse con ninguna de sus hijas, cuya custodia recayó de forma exclusiva en la madre.