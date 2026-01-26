El acusado ha reconocido que se metía en la bañera llena de agua después de orinar y que después se bañaba la niña

Viola a su hija de 3 años y le pega una enfermedad de transmisión sexual

Compartir







El acusado de violar a su hija de tres años y contagiarle una enfermedad venérea ha negado los hechos y ha señalado que la transmisión pudo haberse producido de manera accidental mientras se duchaban juntos o después, al secarse con la misma toalla.

A preguntas del fiscal, el hombre ha asegurado que no sabía que tenía gonorrea, aunque sí que tenía un escozor. El acusado ha reconocido que se metía en la bañera llena de agua después de orinar y que después se bañaba la niña.

PUEDE INTERESARTE Un exentrenador de balonmano, en busca y captura por presuntos abusos sexuales a cinco jugadoras en Sevilla

La Fiscalía pide 15 años de prisión

Ante la narración de los hechos, el hombre ha admitido que pudo haber un contacto físico accidental con la niña, aunque nunca de carácter sexual. El acusado se ha definido como "un desastre y muy dejado" en cuestiones de higiene personal. "Me lavo la cara por la mañana y ya no me lavo más", ha reconocido.

La Fiscalía pide que el hombre sea condenado a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

PUEDE INTERESARTE Así trató de huir por los tejados el fugitivo Vázquez Patiño, el pederasta detenido en A Coruña por agresión sexual a una niña

La víctima recibió tratamiento médico

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron a lo largo de octubre de 2022 en el domicilio de Palma en el que convivían. El hombre, aprovechando los momentos en los que se quedaba a solas con la menor y de su ascendencia como progenitor, la violó y la sometió a tocamientos de carácter sexual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como consecuencia, le contagió de una enfermedad venérea que ya era consciente que sufría. La víctima tuvo que recibir tratamiento médico durante cerca de un año.

En noviembre de 2022 un juzgado le impuso una orden de alejamiento y la prohibió comunicarse con ninguna de sus hijas, cuya custodia recayó de forma exclusiva en la madre.