El misterio de la muerte de Edu, de 30 años, en Cabezarrubia

En el interior de la vivienda también se encontraba su madre, que ha necesitado asistencia sanitaria

Un bombero de 57 años intenta quemarse a lo bonzo en Murcia y la policía evita su muerte

Compartir







Se llamaba Edu y tenía problemas mentales. Su madre, según los propios vecinos, también. El joven ha sido encontrado muerto en su vivienda de la avenida de París, en Cáceres por la Policía Nacional esta mañana, pero las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio.

El descubrimiento se ha producido a primera hora de la mañana de este lunes, después de que se recibiera un aviso alertando de lo ocurrido. Ha sido una patrulla de la Policía Local la primera en personarse en el domicilio, donde han encontrado el cuerpo sin vida del joven.

La madre necesitó asistencia sanitaria

En el interior de la vivienda también se encontraba su madre, que ha necesitado asistencia sanitaria, según confirman a EFE fuentes policiales. Tras la primera intervención de los municipales, la Policía Nacional ha asumido el caso para aclarar las circunstancias en las que se producido el fallecimiento. Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre la investigación.

El suceso se ha producido en la barriada de Cabezarrubia, en la citada avenida de París, una de las vías principales de esta zona residencial, situada junto al entorno del Centro Comercial Ruta de la Plata.

Los vecinos definen a Edu como un joven cariñoso, que estaba con su música en la calle mientras dan valor al papel de la madre que le cuidó siempre, aunque algunos testigos han desvelado al diario Hoy que también estaba mala y medicada y que no salía apenas a la calle.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Era el joven el que hacía la compra y la madre ya había manifestado más de una vez la dificultad de cuidar a su hijo en estas circunstancias. El joven tenía, según las mismas fuentes, algún tipo de problema desde los 16 años.