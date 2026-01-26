Un bombero de 57 años intenta quemarse a lo bonzo en Murcia y la policía evita su muerte

El Ayuntamiento le ha apartado del servicio y le ha abierto un expediente tras ser trasladado al hospital bajo custodia.

Han sido imágenes impactantes que han podido acabar en una tragedia. Un bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, de 57 años, ha protagonizado este lunes un grave incidente en la plaza del Cardenal Belluga, según adelantaba La7TV.

Minutos antes de las nueve de la mañana, el hombre se personó frente a la Catedral vestido con el uniforme oficial y amenazó con quemarse a lo bonzo. La situación obligó a una actuación de urgencia por parte de la Policía Local. El hombre llegó a prenderse fuego sobre su traje ignífugo. Este hecho y la rápida actuación policial impidieron que el hombre se quitara la vida. El Ayuntamiento le ha apartado del servicio y le ha abierto un expediente tras ser trasladado al hospital bajo custodia. Ha emitido también un comunicadoen el que traslada su deseo de una pronta recuperación para el agente, mientras los servicios médicos evalúan su estado psicológico tras los hechos ocurridos junto a la Catedral.

Según informan fuentes municipales y testigos presenciales, el sujeto portaba un hacha, herramienta habitual de su trabajo, y se encontraba en un elevado estado de agitación. A pesar de los intentos de los agentes por dialogar con él y reducirlo, el hombre llegó a rociarse con gasolina y a prenderse fuego.

Los agentes, que se habían desplazado con extintores, actuaron en el momento en el que surgieron las primeras llamas. Aprovechando la nube de polvo generada por la descarga de los extintores, los efectivos policiales lograron abalanzarse sobre el hombre y reducirlo.

Tras ser inmovilizado, el bombero, de 57 años, fue atendido por los servicios médicos y trasladado en ambulancia al Hospital Morales Meseguer de Murcia. Según los testigos, el hombre realizó el trayecto custodiado por la policía y esposado, dada la peligrosidad del incidente y su estado de alteración.

Inspección médica le había dado el alta pese a que él alegaba problemas físicos

Por el momento no están claras las causas de lo ocurrido. Según indican algunas fuentes, el hombre estaba de baja por problemas físicos, concretamente por dolores de espalda, e inspección médica le había indicado unos días antes que tenía que reincorporarse a su puesto de trabajo.

El suceso ha provocado una fuerte conmoción entre comerciantes, hosteleros y viandantes, al producirse en uno de los puntos más concurridos del centro de la ciudad a primera hora de la mañana.