El temporero que asestó 10 puñaladas a su pareja en 2022 dice en el juicio que solo quería asustarla

El temporero que asestó nada menos que 10 puñaladas a su mujer en Montemayor (Córdoba) en 2022 ha dicho en el juicio, sin atisbo de rubor, que solo quería asustarla. De hecho, su defensa pide que se tengan en cuenta atenuantes como el arrebato.

Los forenses que han declarado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Albacete y en el que la Fiscalía pide 25 años de prisión para el marido como responsable de un delito de asesinato han dejado claro que la "mujer no tuvo oportunidad de defenderse".

Los forenses han explicado que una de las heridas que recibió la víctima fue la causante de la muerte, al afectar a arterias y venas, y que falleció como consecuencia del sangrado provocado por las heridas de arma blanca. Han agregado que "el acusado no presentaba restos de resistencia o de lucha" y que "todas las heridas de la víctima se produjeron en un corto periodo de tiempo".

El acusado ha declarado que tras dejarla en el lugar dónde vivían después de apuñalarla se fue en el coche hasta San Clemente (Cuenca), donde fue detenido, y que no pensó en entregarse "porque tenía miedo".

La pareja tenía dos hijos: se pide negarle la patria potestad

Al igual que la víctima, el acusado es de nacionalidad rumana y ambos residían en un pueblo de Albacete desde donde se habían desplazado a Montemayor (Córdoba) para trabajar como temporeros.

Además de la pena de prisión por asesinato, con agravantes de parentesco y de discriminación por género, el ministerio público solicita 5 años de libertad vigilada, la privación de la patria potestad de los dos hijos de la pareja, y que el acusado indemnice a los padres de la mujer con 60.000 euros a cada uno, así como con 100.000 euros para cada uno de los hijos y 28.000 euros a cada una de las tres hermanas de la fallecida