Las primeras pesquisas descartan que "el móvil del homicidio sea por violencia de género"

Detenido un hombre en Córdoba acusado de asesinar a su hija: tras el crimen habría intentado suicidarse

CórdobaUn hombre ha sido detenido como supuesto autor de la muerte de su hija mayor de edad y después de que intentara suicidarse en un domicilio de la zona de Ciudad Jardín de Córdoba, según han informado fuentes policiales.

El suceso ocurrió sobre las 23.00 horas de ayer lunes en el interior de la vivienda que ambos compartían en el barrio de Ciudad Jardín de la capital de Córdoba y, según las citadas fuentes, la fallecida tenía 30 años.

En el momento de la detención, el padre tenía heridas de arma blanca que se habría ocasionado él mismo en el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanece ingresado bajo custodia policial.

Las primeras hipótesis descartan que se trate de un caso de violencia de género, a pesar de que el hombre está incluido en el sistema Viogén, según ha adelantado la Cadena Cope y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, mientras que tampoco se trataría, en principio, de un caso de violencia vicaria, la ejercida contra los hijos de las parejas o exparejas.