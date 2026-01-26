La Policía Nacional ha detenido a la madre de Edu, el joven encontrado muerto en una vivienda de Cáceres: ambos tenían problemas mentales

El misterio de la muerte de Edu, de 30 años, en Cabezarrubia

Compartir







La Policía Nacional ha detenido a la madre del joven de 29 años hallado sin vida este lunes en una vivienda de Cáceres, y cuya muerte no se produjo por causas naturales, según han informado a EFE fuentes policiales.

Se llamaba Edu y tenía problemas mentales. Su madre, según los propios vecinos, también. El joven ha sido encontrado muerto en su vivienda de la avenida de París, en Cáceres por la Policía Nacional esta mañana, pero las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio.

La mujer fue trasladada inicialmente al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres con heridas de diversa consideración, en torno a las 14:00 pasó a dependencias policiales para prestar declaración y está previsto que pase de manera inminente a disposición judicial.

El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana, después de que se recibiera un aviso alertando de la presencia de un hombre fallecido en un domicilio de una zona residencial de la capital cacereña. La primera patrulla en personarse en el lugar fue de la Policía Local, que halló el cuerpo sin vida del joven, natural de la barriada de Cabezarrubia.

Su madre también precisó asistencia sanitaria

En el interior de la vivienda se encontraba también su madre, que precisó asistencia sanitaria. Tras la primera intervención, la Policía Nacional asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y ahora se ha confirmado que el joven no murió por causas naturales, según las mismas fuentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde primera hora de este lunes se ha iniciado el protocolo judicial pertinente, que incluye intervención de Policía Judicial y Científica, toma de pruebas y autopsia para establecer la causa exacta y el mecanismo de la muerte.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Cáceres (en funciones de guardia) será el competente para ordenar esas diligencias judiciales y autorizar las actuaciones periciales correspondientes.