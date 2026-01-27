Detenido un hombre en Córdoba acusado de asesinar a su hija: tras el crimen habría intentado suicidarse

Un hombre ha sido detenido acusado de haber asesinado a su hija

El hombre figuraría dentro del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género

Compartir







CórdobaLa Policía Nacional ha detenido en la noche de este pasado lunes a un hombre por un presunto delito de homicidio tras supuestamente matar a su hija mayor de edad en un domicilio de la zona de Ciudad Jardín de Córdoba capital, según han informado fuentes de la investigación. Tras el crimen, el hombre habría intentado suicidarse.

En este sentido, los hechos han ocurrido sobre las 23,00 horas de este lunes, cuando se ha recibido la alerta y los agentes se han personado y han hallado a la hija fallecida en el domicilio, situado en el barrio de Ciudad Jardín.

En estos momentos el varón se encuentra bajo custodia policial ingresado en el Hospital Reina Sofía, al presentar heridas por el suceso, mientras que los agentes han abierto una investigación y en las primeras pesquisas descartan que "el móvil del homicidio sea por violencia de género".

Según fuentes locales, los padres estaban separados y el hombre figuraría dentro del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género.