Redacción Andalucía Europa Press 27 ENE 2026 - 11:03h.

Más de 250 agentes de la Policía Nacional participan en una macrooperación contra el narcotráfico en Sevilla y Málaga relacionada con el tiroteo ocurrido en Isla Mayor el pasado 8 de noviembre, en el que un agente resultó herido de gravedad

Buscan a los narcotraficantes que han disparado y herido de gravedad a un policía nacional en Isla Mayor, Sevilla

SevillaLa Policía Nacional está llevando a cabo desde primera hora de este martes un importante despliegue en las provincias de Sevilla y Málaga contra los presuntos responsables del tiroteo de Isla Mayor, el pasado 8 de noviembre, en una operación contra el narcotráfico en la que resultó herido de gravedad un agente.

Se trata de una macrooperación en la que participan 250 policías y que se ha saldado hasta el momento con diez detenidos, si bien la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

Entradas y registros simultáneos

De este modo, en la operación de este martes participan más de 250 agentes pertenecientes a los cuerpos de la Udyco Central, GEO, GOES, GOIT, Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas, que están realizando entradas y registros simultáneos en distintos puntos de ambas provincias.

En el dispositivo de Isla Mayor, el agente herido participaba en una acción de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal, cuyos miembros abrieron fuego contra los efectivos policiales desplegados tras percatarse de su presencia, y como consecuencia de los disparos fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario.