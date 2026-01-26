Rocío Amaro 26 ENE 2026 - 17:51h.

La llegada de Madrilucía, una Feria de Abril sin abril, sin Sevilla y con casi un mes de duración, ha desatado una oleada de bromas, memes y comentarios sarcásticos en redes sociales por su formato, sus precios y su reinterpretación de la tradición andaluza

Creadores de contenido como Pablo Vallejo, Alfonso Sánchez o Malacara han convertido el evento en material humorístico, ironizando sobre el césped artificial, las casetas a precio de oro y la transformación de una fiesta popular en una experiencia "premium"

Compartir







SevillaMadrid inaugurará el próximo mes de mayo Madrilucía, una feria que promete recrear la esencia de la Feria de Abril… sin abril, sin Sevilla y con césped artificial. Un planteamiento que, antes incluso de levantar la primera caseta en Villaverde, ya ha provocado una avalancha de bromas, memes y vídeos en redes sociales, especialmente entre creadores de contenido andaluces, que han encontrado en el proyecto material inagotable.

Porque si algo ha quedado claro desde que se anunciaron los detalles del evento es que Madrilucía no ha pasado desapercibida. Ni por fechas, ni por duración (casi un mes frente a la semana sevillana) ni por precios, ni por concepto. Y mucho menos por el nombre.

"¿Para qué inventar algo nuevo pudiendo copiarlo entero?"

Uno de los vídeos más compartidos ha sido el del creador de contenido sevillano Pablo Vallejo, que resumía el sentir general con ironía marca de la casa. En su intervención, celebraba, con sarcasmo, que no se haya optado por crear algo nuevo, sino por llevarse directamente una tradición ajena y convertirla en una experiencia premium.

Vallejo ironiza con la posibilidad de alquilar trajes regionales, para que cualquiera pueda ponerse un vestido de volantes, hacerse una foto en la puerta de una caseta y seguir adelante sin saber muy bien qué está celebrando. En su discurso, el creador va subiendo la apuesta: desde una Macarena instalada en la Puerta del Sol para selfis turísticos, hasta un hipotético Rocío madrileño cruzando el Manzanares o un Gran Teatro Falla trasladado a la Gran Vía para "hacerte chirigotero por un día".

PUEDE INTERESARTE Un triatlón de lujo dentro de un jacuzzi: un malagueño revoluciona las redes con esta curiosa e innovadora práctica

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Una feria permanente… como un parque de atracciones"

El actor y humorista Alfonso Sánchez, conocido como "el compadre", también ha querido sumarse al debate recordando que algo así ya lo había imaginado (en clave de humor) hace años. En uno de sus vídeos pedía una feria de abril permanente, alejada de Sevilla y concebida como un parque temático.

En aquella propuesta aparecían toros de día y de noche, fuentes de manzanilla, jamón 5J por doquier y una feria bautizada directamente como "La Euroferia". Una broma que, vista ahora, muchos han interpretado como premonitoria.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Césped artificial, baños "de lujo" y 20 días seguidos

Otro de los comentarios más celebrados ha sido el del creador "Malacara", que ha explicado por qué Madrilucía apunta a ser, sin duda, "la mejor feria de España". La clave, según él, está en las mejoras. Se acaba el albero y llega el césped artificial, perfecto para echar un partidito con la corbata puesta; los baños serán "de lujo", algo que define como una auténtica novedad para cualquier feriante veterano; y la duración se amplía hasta casi 20 días.

Su conclusión, lanzada con retranca, es demoledora: "Esta feria es objetivamente mejor que la Feria de Sevilla, y por tanto ya no tendrán que venir" refiriéndose en tono de guasa a los madrileños que cada años visitan el Real de la Feria de la capital andaluza. "Os echaremos de menos", dice, irónicamente, claro.

Casetas a precio de festival y pulseras inteligentes

Más allá del humor, los datos del evento también han alimentado el cachondeo. Madrilucía ocupará 200.000 metros cuadrados en el recinto Iberdrola Music y podrá albergar hasta 100.000 personas. Habrá hasta 400 casetas, música en directo, flamenco, atracciones y gastronomía andaluza a gran escala.

Eso sí, el modelo se aleja bastante del sevillano. Las casetas se alquilan por módulos que rondan los 55.000 a 59.000 euros semanales, con opciones premium que superan los 165.000 euros, y todo el recinto funcionará con pulseras inteligentes, sin efectivo. Una feria pensada más como gran evento que como reunión familiar.

Redes encendidas y memes asegurados

En X, algunos mensajes han resumido el malestar con pocas palabras. "Hablan de recuperar el legado de las grandes ferias de Madrid, pero se llama Madrilucía y es una copia de la Feria de Abril", escribía un usuario. Otros han ido más allá, acusando al proyecto de convertir una cultura viva en un parque temático con patrocinadores, trajes alquilados y rebujito para turistas.

Mientras tanto, Madrilucía sigue adelante con su calendario, sus zonas recreativas, culturales y gastronómicas, y su promesa de traer el sur al norte. Y en Andalucía, entre risas y memes, muchos miran el cartel y piensan que, si la Feria de Abril ya no es ni en abril ni en Sevilla, al menos seguirá dando material para el humor.