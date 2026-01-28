La borrasca Kristin deja a dos narcolanchas a la deriva en la playa La Herradura, en Almuñécar, Granada

La borrasca Kristin desata un caos meteorológico en todo el país y aún va para largo: "Nos espera de todo"

Compartir







La borrasca Kistin ha dejado muchas incidencias en diferentes partes de España. Ríos desbordados, calles y carreteras cortadas por la nieve, objetos volando tras ser arrancados por la fuerza del viento, pero también ha causado otros problemas como el que han tenido varias narcolanchas en Almuñécar, Granada.

Dos narcolanchas que han arribado esta madrugada a la bahía de la Herradura, en Almuñécar (Granada), para protegerse del temporal han quedado a la deriva, siendo una de ellas arrastrada por el fuerte oleaje hasta la orilla. Testigos han llegado a divisar esta mañana hasta cinco narcolanchas en la bahía, si bien finalmente han sido estas dos las que han tenido problemas, han detallado fuentes municipales.

Una de ellas ha volcado parte de la carga, decenas de bidones de gasolina, y sus ocupantes han pasado a otra embarcación que estaba mejor preparada con cubierta. La primera narcolancha ha sido incautada por la Guardia Civil al llegar a la orilla sin ocupantes, siendo remolcada posteriormente.

Las imágenes de las narcolanchas

Algunos usuarios de redes sociales han podido captar las imágenes en directo de la primera narcolancha que llegaba hasta la orilla dejando los bidones esparcidos por el suelo, mientras que la segunda consiguieron grabarla desde lejos, viendo como las olas agitaban la nave con fuerza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Policía Local y Guardia Civil han hecho acopio de los bidones de gasolina, mientras que la otra narcolancha sigue en medio de la bahía expuesta al gran oleaje, siendo previsible que, al igual que la primera, esté cargada únicamente con petacas de gasolina.

El mar es muy peligroso en estos momentos donde el temporal no deja nada sin sacudir. Todas las zonas costeras de España están en alerta, especialmente en el norte, donde el fuerte viento sigue provocando fuerte y peligroso oleaje. Pero al sur peninsular también están notando más que nunca los efectos de esta borrasca que llegaba de madrugada a España.