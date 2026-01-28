Tras varios días encadenando borrascas, quedan al menos otras dos semanas marcadas por lluvias, vientos, nevadas y oleaje

Última hora de la borrasca Kristin: se desbordan varios ríos en la Serranía de Ronda, Málaga por las fuertes precipitaciones

La mayor nevada en cinco años en España ha venido de la mano de la nueva borrasca Kristin, que mantiene a todo el país en alerta no solo por nieve, también lluvia y viento. En Almería está activado el aviso rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para hoy de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Y lo peor es que aún quedan horas complicadas en la que "nos espera de todo", tal y como explica desde el plató de Informativos Telecinco la meteoróloga de Mediaset, Rosemary Alker. Señala que se ha producido "un fenómeno meteorológico que no solemos ver, el chorro de aguijón".

Este se produce cuando en una borrasca se junta el chorro polar con rachas de viento como las que se han visto en Portugal de más de 160 km/h. "Los colores rojizos del mapa del vídeo indican que el viento va a seguir siendo muy intenso en el centro y en el sur del país, de hasta más de 130 km/h en puntos de Extremadura, pero sobre todo de más de 120 km/h en el sur y en el este peninsular", añade.

¿Hasta cuándo el mal tiempo?

En cuanto a la nieve, "seguimos acumulando centímetros, esta vez en la mitad norte", señala Alker. También se pide precaución porque entre hoy y mañana se podrían acumular más de 20 centímetros en el sistema central. "Pero si nos vamos ya a cotas un poquito más altas en el Pirineo, en la cordillera Cantábrica, podremos alcanzar los 45 cm, como digo, en tan solo 24 horas", advierte.

Finalmente, todo esto unido a la lluvia, que también se queda hoy, mañana y pasado. "Acumulaciones de más de 150 litros por metro cuadrado en Andalucía. En puntos de Extremadura en Castilla La Mancha y también en Galicia, y todo debido a una sucesión de borrascas", detalla.

Tras estos días de temporal intenso en los que se han ido encadenando borrascas, la duda es: ¿cuánto queda de mal tiempo? "Vienen muchas más. De hecho, a dos semanas vista tendremos el temporal marcado por las lluvias, las nevadas, el viento y también por oleaje", concluye la meteoróloga.