Última hora de la borrasca Kristin: se reabre el tráfico en la A-6 entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León

La borrasca Kristin se ha abierto paso por España causando importantes estragos y numerosas incidencias en distintos puntos del territorio. Si en la capital ha sido la nieve la que ha protagonizado el arranque del día, en otras comunidades, como en Andalucía, también la lluvia, el viento y el oleaje han sido muestra de los efectos de la inclemencia meteorológica. Prueba de ello son los múltiples destrozos que ha dejado Kristin en Cádiz, la provincia andaluza con más incidentes notificadas en las últimas horas, con más de un centenar de avisos desde la madrugada, como ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) 112.

En aviso naranja por lluvia, vientos y oleaje, más de una veintena de carreteras han tenido que ser cortadas, mientras en distintos puntos del territorio gaditano las rachas de viento de casi 110 kilómetros por hora han tumbado incluso varios árboles, algunos de los cuales han caído directamente sobre distintos vehículos.

La borrasca Kristin se ceba con Cádiz

Ante la situación, en distintos puntos se han suspendido las actividades escolares y deportivas al aire libre y se ha decretado el cierre de parques, pidiendo, al mismo tiempo extremar la prudencia, evitar los desplazamientos y las zonas arboladas. También las estructuras metálicas, los entornos de muros, cornisas y edificios en mal estado, así como, en general, cualquier elemento que pueda caer derivado de la fuerza del viento.

Desde el Ayuntamiento de la capital, al mismo tiempo, han insistido en los avisos establecidos y en evitar los traslados innecesarios.

Desalojos de viviendas, cierres y restricciones a la circulación

Dado el impacto de la borrasca, algunas poblaciones han tenido que ser incluso desalojadas, en una decisión adoptada por el Comité Asesor del Plan de Inundaciones de forma preventiva, tal como ha anunciado el EMA112 de Andalucía, explicando que dichos desalojos han afectado a las calles Río, Molino y el lateral izquierdo de la Avenida de Guadarranque en San Roque, así como a Guadarranque.

“La seguridad es prioritaria”, han subrayado.

En ese mismo sentido, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, en Cádiz, ha informado este miércoles de que mantiene cerrado el acceso de camiones a sus instalaciones al estar ya completas las áreas de estacionamiento del puerto. Además, siguen canceladas las salidas hacia Ceuta y Tánger desde Algeciras y también desde Tarifa a consecuencia del temporal en el Estrecho por la borrasca 'Kristin'.

La situación, han señalado, se va a mantener durante la jornada debido a la situación meteorológica.

Por otro lado, y en paralelo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que, debido al nivel dos por fuentes vientos, se ha restringido la circulación para motocicletas en el puente de la Constitución en Cádiz, además de reducirse la velocidad de vehículos a 80 km/h.

En total, en la provincia hasta 22 carreteras de la red han presentado afectaciones, como cortes en algunos de sus tramos por desprendimientos, inundaciones o presencia de otros elementos en la vía. Además, de la red autonómica, están afectadas la A-2075 en Rota, que permanece cortada debido a un socavón, la A-2101 en Castellar de la Frontera por desbordamiento de un río, y en la A-2202 en El Guijo.