¿Se le hizo la prueba de ultrasonidos a la soldadura que falló en Adamuz?

Todo indica que la soldadura no se revisó a los 6 dias de hacerse, cuando inspeccionaron un 30% de las 114.

La técnicos siguen analizando lo ocurrido en Adamuz pero, desde luego, este accidente cambiará la normativa a la hora del mantenimiento de las vías. Por cierto, que el tramo afectado, según el ministro, podría estar arreglado en un plazo máximo de diez días y se reanudaría el servicio Madrid Málaga.

La investigación de la soldadura centra toda la atención de la comisión de investigación. La grieta por fatiga se descarta porque no habría dado tiempo desde que se hizo la soldadura y a falta de que la prueba de laboratorio que resuelva si tuvo una falta de fusión, o una grieta en la ejecución, la comisión se centra en cómo se podía haber detectado.

El informe de la soldadura dice que fue revisada en mayo de 2025 de manera geometrica, visual y con liquidos penetrantes. Pero falta la prueba fundamental: el ensayo de ultrasonidos. En junio Adif dió por terminada la obra y apunta que la soldadura ha pasado la prueba de ultrasonidos. Pero ¿se hizo o no se hizo?. Es donde tiene puesto el foco la investigación.

Y cuando en noviembre pasó el tren auscultador, con ultrasonidos tampoco detectó una grieta porque no estaba en superficie, parece que no empezó en superficie sino internamente.

El presidente de la comision también centrará su informe en cómo mejorar la seguridad, aumentando el mantenimiento porque la distanca entra las vias a 5 metros para evitar lo ocurrido.