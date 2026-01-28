El Gobierno estaba pendiente de los permisos judiciales para reparar la infraestructura dañada en el tramo del descarrilamiento del Iryo

El Gobierno anuncia 20 millones de euros para indemnizar a las víctimas de Adamuz y Gelida

El Gobierno prevé recuperar el servicio de la línea Madrid-Sevilla, interrumpida por el accidente de Adamuz, en unos 10 días -en torno al próximo sábado, 7 de febrero-, después de haber recibido ya autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo del siniestro en el que murieron 45 personas. El ministro de Transporte, Óscar Puente lo ha confirmado desde su cuenta en X.

Las primeras previsiones eran que el restablecimiento del servicio en el AVE Madrid- Sevilla sería a partir del 2 de febrero, pero este miércoles, Puente han confirmado que será cinco días después.

Sin embargo, el ministro, también había adelantado que la falta de autorización judicial para llevar a cabo los trabajos de recuperación del tramo afectado por el accidente en Adamuz (Córdoba) podría retrasar la reapertura, como así ha sido.

De esta forma, en torno al próximo viernes, 6 de febrero, podrán volver a circular los trenes de alta velocidad de las tres compañías que operan en ese corredor (Renfe, Iryo y Ouigo), por lo que el servicio habrá estado interrumpido unas tres semanas. Renfe, sin embargo, ha seguido operando trenes, con transporte en autobús en el tramo del accidente, solo para los viajeros cuyo desplazamiento era esencial.