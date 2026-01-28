Malena Guerra 28 ENE 2026 - 22:05h.

El Ministerio aún no ha enviado a la Comisión el informe de la auscultación que se hizo al tramo de Adamuz.

Óscar Puente, molesto por las intervenciones públicas del presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz

Si algo va a provocar la tragedia de Adamuz será un cambio en protocolos, controles, mantenimiento y uso de materiales de la red ferroviaria de alta velocidad. Es posible que sea más inteligente tener a punto lo que tenemos que hacer más.

Tras el accidente de Adamuz, la línea de tren de alta velocidad entre Madrid Andalucía sigue interrumpida y llevará al menos diez días restablecerla. El juez ha autorizado que arranquen los trabajos en la zona destrozada por el accidente para reactivar el servicio. Sobre la investigación hay pocas novedades. Pero sí le ha llamado la atención a la comisión de investigación que el Ministerio no les haya enviado un informe fundamental, el de la auscultación que se hizo a ese tramo el pasado mes de junio.

La grieta por fatiga se descarta porque no habría dado tiempo y el foco está en la fabricación de la soldadura. El único informe específico de esa junta dice que en junio se hizo un análisis visual que incluye líquidos penetrantes y el geométrico. Pero la normativa de Adif obliga a hacer la inspección de ultrasonidos para encontrar fisuras y de momento solo se ha presentado este estadillo mensual de la empresa que tenía que verificarlo y aunque apunta a que se hizo... no está claro.

La comisión de investigación ha pedido el informe. "Si no están, por qué no están. Y si la soldadura soldó mal ya se podía haber detectado hace seis meses", dice Zacarías Calvo, ingeniero de Caminos.

Ricardo Díaz Martín, catedrática de Ingeniería Química y Materiales considera que "si se hubiese pasado esta inspección no habría lugar a este problema"

En la normativa de Adif se habla de la obligación de revisar el 100% de las soldaduras y el Ministerio dijo que, además, se inspeccionaron 36 en otra prueba aleatoria. La soldadura rota todo indica que no pasó esa segunda revisión. También se ha pedido el informe. En noviembre pasó por esa vía el tren auscultador y tampoco detectó la anomalía. "Eso se debería haber detectado el auscultador con su periodicidad", dice Calvo.

No hay una periodicidad en el paso del tren auscultador y además estos meses solo funcionaba uno . "Hacen falta inspecciones periódicas más regulares que las que se hacen que básicamente son nulas", dice Ricardo Díaz Martín.

Los expertos se plantean qué cambios debería haber en los protocolos hasta ahora establecidos.

El presidente de la Comisión centra su informe también en resolver cómo se podría haber detectado lo que parece una grieta invisible.