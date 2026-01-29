Condenan a 19 años de cárcel a un hombre que maltrató, violó y prostituyó a su pareja durante un año en Almería

La Audiencia de Almería ha condenado a 19 años y 4 meses de cárcel a un hombre acusado de maltrato habitual a su mujer, a la que amenazó, violó y a la que obligó a prostituirse de manera continuada durante cerca de un año.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE este jueves, considera probados los hechos de una causa que arrancó con un informe de la Guardia Civil y que se juzgaron este mes de enero.

El condenado y la víctima convivían como pareja en un domicilio de Almería desde 2018, tienen un hijo de cuatro años y mantenían una convivencia correcta que se modificó con la muerte de la madre del procesado. Desde ese momento, según la sentencia, él empezó a someter a la víctima a un trato "humillante y vejatorio" en el que la insultaba, golpeaba el mobiliario de la vivienda y amenazaba con prender fuego a la casa con ella y el niño dentro.

Violó a su pareja y le agredió en numerosas ocasiones

Desde julio de 2023 hasta julio de 2024, sin poder precisar las veces, el procesado violó a su pareja, agresiones materializadas con violencia en el domicilio conyugal. Además, según la sentencia, en febrero de 2024 y hasta julio de ese año, el procesado prostituyó a su pareja bajo amenazas y golpes con un cinturón.

La Audiencia ha condenado al procesado a 13 años y 8 meses de cárcel por un delito de agresión sexual, además de otros 10 años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 4 años. A esa condena ha sumado otros 22 meses de prisión por un delito de malos tratos habituales y 10 meses de cárcel más por amenazas.

Por último, la sentencia, contra la que cabe recurso, suma otros 3 años de pena de cárcel por el delito de prostitución, inhabilita al condenado para ejercer la patria potestad o la custodia de su hijo y lo obliga a indemnizar a la víctima con 12.000 euros.