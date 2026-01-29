El decano del CPITIA denuncia que otros seis trabajadores de Lazarus Technology carecen de título oficial y pide que declaren

Pedro de La Torre Rodríguez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), ha solicitado recientemente al juez de Instrucción 7 de Sevilla, encargado de investigar un posible delito de intrusismo profesional relacionado con el informe pericial elaborado por la empresa Lazarus Technology sobre el teléfono de Miguel Carcaño, que se cite a declarar como investigados a los otros seis expertos que participaron en la prueba pericial, ya que considera que carecían de un título académico oficial para llevar a cabo ese análisis técnico.

Así lo avanzan medios locales como 'Diario de Sevilla'. La petición se produce después de la declaración del pasado martes del CEO de Lazarus Technology, Manuel Huerta de la Morena. El técnico compareció como investigado y se comprometió ante el juez a presentar su título académico oficial que le habilita para elaborar peritajes. Durante su testimonio, explicó que en la pericia sobre el teléfono de Carcaño participaron otros seis trabajadores de la empresa.

Una vez declaró Huerta, el decano presentó un nuevo escrito ante el juzgado solicitando que se llame a declarar a estos seis empleados, ya que, según sostiene, "ninguno de los seis miembros del citado equipo forense cuenta con titulación académica oficial habilitante en el ámbito de la ingeniería informática". Añade además que "resulta llamativo que absolutamente nadie de la mercantil Lazarus Technology cuente con titulación oficial en el ámbito de la Ingeniería Informática".

De La Torre Rodríguez apunta que estos expertos podrían ser considerados también presuntos responsables de intrusismo profesional y sugiere que podría tratarse incluso de un delito de pertenencia a organización criminal, regulado en el artículo 570 bis del Código Penal, "en tanto que estaríamos ante una agrupación formada por más de dos personas, con carácter estable y por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se habrían repartido diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos".

El decano recuerda que únicamente existen "cuatro titulaciones académicas oficiales y habilitantes para actuar como perito informático", recogidas en el Real Decreto 517/2015, de 19 de junio, que aprueba los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática y de su Consejo General. Entre ellas se incluyen el título universitario oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, el título universitario oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, el grado universitario oficial vinculado con la profesión de ingeniero técnico en informática y los títulos universitarios extranjeros declarados equivalentes a los títulos españoles de grado relacionados con la profesión de ingeniero técnico en Informática.

Cabe recordar que esta investigación se inició al considerar que, aunque el informe pericial sobre el teléfono de Miguel Carcaño pudiera ser técnicamente correcto, existía la posibilidad de que Manuel Huerta de la Morena y los otros seis expertos de Lazarus Technology hubieran incurrido en intrusismo profesional. La causa llegó a ser archivada en su momento, pero ha sido reabierta recientemente, ante la insistencia del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) y nuevas alegaciones presentadas ante el juzgado.