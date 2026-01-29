Los bomberos han encontrado al varón ya muerto al llegar a la vivienda donde se ha producido el incendio

Las autoridades esperan a la realización de la autopsia, aunque todo indica que el hombre ha fallecido por inhalación de humo

HuelvaUn hombre de 52 años ha muerto en el incendio de una vivienda en Sanlúcar de Guadiana, Huelva, según han confirmado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía y el Consorcio Provincial de Bomberos este jueves.

Ha sido sobre las 10:10 horas cuando el 112 ha recibido el aviso del fuego desencadenado en el domicilio, ubicado en la calle Danzadores de Sanlúcar de Guadiana, donde se han desplazado inmediatamente dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.

Una vez en el lugar, los efectivos han realizado labores de evacuación de humo e inspección de posibles puntos calientes que pudieran reavivar el incendio. Desde el Consorcio han explicado que, a la llegada de los bomberos, el hombre se encontraba ya muerto y el incendio sofocado.

Según fuentes de la Guardia Civil citadas por Europa Press, se aguarda a la realización de la autopsia al cadáver, aunque todo apunta a un fallecimiento por inhalación de humo.