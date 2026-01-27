¿Era consciente Moretti de la peligrosidad de la espuma colocada en el techo para aislar su local de los ruidos?

Confirmado: Las bengalas en botellas de champán causaron el incendio en el bar de Suiza

El canal de televisión francés BFMTV ha desvelado una conversación entre Jacques Moretti, propietario de Le Constellation, y un empleado. Los mensajes de video y audio datan de dos semanas antes del desastre de Nochevieja que acabó con la vida de 40 jóvenes en un incendio.

El joven parece decir que la espuma insonorizante que se incendió en Nochevieja no estaba bien fijada al techo. "Creo que deberías volver a pegarla", dice. Su capacidad inflamable fue uno de los detonantes que causaron la muerte de 40 jóvenes en la Nochevieja de este año.

En el primer video, el camarero Gaëtan le muestra a Moretti una construcción casera. Intenta fijar las esteras de espuma aislante al techo con tacos de billar y paquetes de servilletas. No está claro si simplemente se estaba colocando espuma nueva, pegando de nuevo la vieja o algo más.

Moretti responde en un mensaje de audio: "Sí, Gaëtan, intenta quitar uno. A ver si se cae, porque le he añadido una espuma que no reconozco... Así que dime si está bien, si se cae o no". El camarero entonces retira los palillos. Al principio, la espuma parece aguantar bastante bien, pero en otras partes se hunde enseguida.

Durante el incendio ocurrido en la estación alpina de Crans Montana, resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los fallecidos eran menores de edad. Según los indicios reunidos, el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas, que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo, la cual, a su vez, provocó la propagación casi inmediata de las llamas por el local.

La exclusiva, de la que se hace eco el diario belga Nieuwsblad se produce semanas después de que la Justicia del cantón de Valais ordenara tres meses de detención provisional para Jacques Moretti, el copropietario del bar 'Le Constellation. El Tribunal de Medidas Coercitivas cantonal ha dictado esta medida ante el riesgo de fuga de Moretti, señalando también la posibilidad de que, más adelante, el dueño del local nocturno fuera puesto en libertad bajo fianza si la Fiscalía lo considerara, manteniéndose hasta entonces la detención provisional.

Gaëtan trabajaba en el bar cuando se declaró el incendio. Sobrevivió a la tragedia, pero sufrió quemaduras graves. El joven ya fue dado de alta del hospital. Según sus padres, el joven había querido dimitir unas semanas antes del desastre. "No está bien. Había demasiadas deficiencias»", supuestamente le escribió a su padre.

¿Era consciente Moretti de que la espuma era inflamable y sus riesgos?

El propietario, Jacques Moretti, afirmó durante los interrogatorios que no le advirtieron sobre la inflamabilidad del material que compró e incluso afirma que lo probó.

Fiscal: “¿Estas importantes obras de insonorización se refieren específicamente a la espuma acústica que instaló?”

Moretti: “Sí, principalmente. En las paredes y el techo ”

Fiscal: “Durante las inspecciones, particularmente en 2018-2019, ¿ bajó el jefe de seguridad o el comandante del cuerpo de bomberos en 2018 al sótano de la planta?

Moretti: "Sí"

Fiscal: “¿Y hicieron alguna observación específica con respecto a esta espuma?”

Moretti: “Ninguna ”.

Fiscal: “Si le hubieran hecho alguna observación con respecto a esta espuma en ese momento, ¿habría cumplido con las recomendaciones?”

Moretti: “Por supuesto. Lo habría hecho, al igual que cumplí con todas las observaciones que se hicieron y que implementé”.

El extracto del interrogatorio sobre las pruebas de espuma puede leerse en el nuevo expediente que la fiscalía presentó el lunes.

En opinión de Moretti eran los inspectores, que tenían experiencia y formación técnica, los que podían y debían haberle advertido de los peligros de la espuma.

Sin embargo, según el Corriere della sera , el propietario debería haber sido consciente del peligro desde hacía tiempo, ya que ya se había producido un incendio en 2024.