El cocinero de la cárcel de Ana Julia Quezada pide el archivo del caso donde es acusado de tener sexo con la reclusa a cambio de favores

A través de un escrito la madre del pequeño Gabriel, Patricia Ramírez, ha solicitado al juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila que se investigue a tres funcionarios más que podrían haber tenido relaciones sexuales con la presa Ana Julia Quezada a cambio de favores a la reclusa.

El juez ya investiga a un funcionario y al cocinero de la cárcel de Brieva, en Ávila, donde Quezada cumple condena por el asesinato del niño Gabriel.

En la petición de Patricia Ramírez pide que se tenga en cuenta la declaración de la testigo principal y compañera módulo de Ana Julia. Ésta aseguraba que otros tres funcionarios “tuvieron relaciones sexuales y a cambio la habrían ayudado a introducir teléfonos en prisión o cualquier cosa que ella haya necesitado”, recoge Prensa Ibérica.

La presa que compartió módulo con Ana Julia Quezada asegura que estas prácticas eran algo de lo que la asesina de ‘pescaito’ no ocultaba sino que era algo de lo que presumía.

Amenazó con "hundir" el centro con la difusión de vídeos sexuales

El entramado se destapó cuando un educador del penal abulense donde cumple condena Ana Julia aseguró que la reclusa amenazó con "hundir" el centro con la difusión de vídeos sexuales de ella y varios funcionarios si no era trasladada a Barcelona.

El chantaje de Quezada, según el educador, tenía por objeto forzar el traslado a un centro penitenciario en Barcelona, donde reside su novia, que la reclusa ya había solicitado mediante la presentación de una instancia pero que pretendía lograr con la amenaza de destapar los vídeos sexuales en los que ella y varios funcionarios salían practicando sexo. La amenaza se la trasladó la presa durante una entrevista mantenida en julio de 2024.