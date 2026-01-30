La Guardia Civil no descarta más detenciones porque todo indica que el detenido no actuó solo para llevarse la escultura de cobre de 100 kilos

Tanto la zona del torso como la de los brazos han sido troceadas, con lo que todo hace pensar que iba a venderse por piezas

CantabriaLa Guardia Civil ha conseguido recuperar, aunque en pedazos, la estatua de cobre del mítico deportista Severiano Ballesteros que había sido robada ante la incredulidad y sorpresa de muchos vecinos en Pedreña, localidad cántabra del municipio de Marina de Cudeyo, tierra natal del laureado golfista.

De unos 100 kilos de peso, el robo de la escultura se produjo en el parque de La Barquería, donde estaba instalada. Fue el 19 de enero y, desde entonces, hasta pasados diez días, el robo había permanecido siendo un misterio que ahora se ha resuelto con la detención de un joven de 22 años de nacionalidad española y vecino de La Albericia, en Santander, aunque no se descartan más arrestos, dado que todo indicaría que no actuó solo.

El robo de la estatua de Severiano Ballesteros en Pedreña

La estatua era todo un símbolo en la localidad y su repentina desaparición causó un importante shock para muchos. Especialmente con la pregunta en el aire de cómo fue posible que se la llevasen actuando en un punto donde, presumiblemente, la lógica apunta a que tenían que desplazar sus 100 kilos arrastrándolos hasta un punto menos visible en el que pudiesen trasportarla en algún vehículo. En el lugar no solo hay numerosas viviendas alrededor desde las que se veía la escultura, sino que además esa ubicación está próxima a la carretera de acceso a Somo; razones por las cuales las autoridades no tardaron en solicitar la colaboración ciudadana.

Los ladrones apenas dejaron la base y tres anclajes, como recoge el medio El Diario Montañés, que señala que precisamente fueron los vecinos los que avisaron al Ayuntamiento de Marina de Cudeyo de la desaparición de la efigie.

Tratando de reconstruir los hechos y siguiendo su pista tras todo el revuelo generado por la ausencia de la estatua, agentes de la Guardia Civil han logrado, una semana y media después, llegar al final del caso tras la localización de la efigie, que estaba ya dividida en distintos trozos.

No se descarta que la estatua pueda ser reconstruida

Según fuentes de la Guardia Civil citadas por Europa Press, la escultura ha aparecido troceada en varias partes en un trastero en Marina de Cudeyo, pero no se descarta que pueda ser reconstruida y, de hecho, el Ayuntamiento hablará la próxima semana con el autor de la escultura, Salvador García Ceballos, para analizar esta posibilidad.

Por su parte, desde la Benemérita no se excluye que se puedan producir más detenciones, ya que el peso de la estatua, de más de 100 kilos, y el modo en que se produjo el robo, en el que al menos habrían intervenido dos vehículos, apuntan a que en el mismo tuvieron que participar más personas.

Según la investigación, de la que este viernes se ha dado cuenta en rueda de prensa, la estatua fue sustraída en la madrugada del citado lunes, 19 de enero, entre aproximadamente las 3:00 y las 4:00 horas, y todo parece indicar que detrás del robo estaba vender el cobre con el que está construida.

Fue el jueves cuando la operación y detención del joven se precipitó después de que la Guardia Civil apreciase movimientos "extraños" en el individuo, al que vigilaba desde hacía días, que hicieron sospechar que la salida y venta de la estatua podría estar próxima.

Tras la intervención, la han recuperado en varios trozos, aunque el tren inferior del cuerpo está completo y la cabeza entera. Sin embargo, tanto la zona del torso como la de los brazos han sido troceadas, con lo que todo parece indicar que iba a venderse por piezas, camufladas entre otros objetos para hacerlas irreconocibles, y obtener el valor del cobre.