Redacción Andalucía 31 ENE 2026 - 16:14h.

El detenido intentó huir a pie junto a otro individuo al que busca la Guardia Civil

Detienen al hijo de la mujer asesinada a puñaladas en Algeciras, Cádiz: cuenta con antecedentes policiales y ha estado en tratamiento psiquiátrico

Compartir







GranadaLa Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa cometido en una vivienda en la localidad granadina de Maracena.

Según ha informado en una nota, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado viernes, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Maracena fue requerida a través de la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada para que acudiesen a una vivienda de la localidad en la que dos individuos estaban tratando de acceder por la fuerza al interior.

Intentaron acceder por la cochera

Los guardias civiles se desplazaron "de inmediato" al lugar indicado, y sorprendieron a dos personas que intentaban forzar la puerta de la cochera del inmueble.

Al percatarse de la presencia policial, los presuntos autores emprendieron la huida a pie, siendo alcanzado uno de ellos por los agentes y detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, mientras que el segundo logró darse a la fuga.

La investigación continúa abierta para tratar de identificar y detener al otro implicado.