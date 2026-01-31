El supuesto agresor cuenta con antecedentes policiales y ha estado en tratamiento psiquiátrico

Buscan al hijo de la mujer asesinada a puñaladas en Algeciras, Cádiz: cuenta con antecedentes policiales y ha estado en tratamiento psiquiátrico

Una mujer de 75 años ha muerto a manos de su propio hijo en su casa ubicada en la calle Virgen de África, en el barrio de Pescadores de Algeciras (Cádiz). La madre habría recibido unas 20 puñaladas en diversas partes del cuerpo, entre ellos la cabeza, el cuello y el torso, según informa 'Europa Sur'.

El padre, de 76, también se encontraba en la vivienda y resultó herido de gravedad por las cuchilladas que le propinó el hijo. El presunto agresor, después de cometer el crimen, se dio a la fuga.

El padre ha sido evacuado al Hospital Punta de Europa de Algeciras

El homicidio ocurrió a las 23:00 horas, cuando un hombre de 45 años se desplazó hasta la casa de sus padres en Algeciras. Cuando entró en la vivienda, el varón atacó a su madre con unas 20 puñaladas supuestamente. El padre resultó herido gravemente después del crimen y tuvo que ser evacuado al Hospital Punta de Europa de Algeciras, donde permanece ingresado.

El supuesto agresor -que se dio a la fuga con el coche de sus padres- cuenta con antecedentes policiales y ha estado en tratamiento psiquiátrico. La Policía Nacional se ha hecho cargo del caso y ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos mientras continúa la búsqueda del supuesto parricida.