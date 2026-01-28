El presunto parricida quería obtener la custodia de la hija, que tenía un trastorno del espectro autista

El detenido en Córdoba por asesinar a su hija está incluido en el sistema Viogén, pero, en principio, se descarta la violencia vicaria

La investigación sobre la muerte de una mujer de 30 años a manos de su padre, en una casa de Córdoba capital empieza a coger forma. Cómo y qué móvil tiene el supuesto parricidio es lo que intentan esclarecer los agentes. El detenido, con antecedentes por violencia machista, ha sido detenido este lunes cuando intentaba quitarse la vida. La Policía cree que habría asfixiado a su hija, aunque todas las pesquisas y averiguaciones están en curso.

El detenido, padre de la víctima, hacía tres meses que había venido a Córdoba, desde Huelva para obtener la custodia compartida de la hija, con trastorno del espectro autista, según ha informado Canal Sur.

Fue un vecino del bloque de piso, donde ha ocurrido el supuesto parricidio, el que alertó al 112 sobre el violento incidente, pero cuando llegaron los servicios de emergencia solo pudieron certificar su muerte. Los sanitarios han visto que el cuerpo de la mujer presentaba signos de asfixia por lo que el padre fue detenido, como presunto autor y lo trasladaron al hospital por lesiones con un arma blanca que se había hecho a sí mismo, en el abdomen.

Los investigadores no creen que se trate de un caso de violencia vicaria

Los padres de la fallecida están separados, pero ella, a pesar de que tenía un tipo de trastorno autista, se encontraba ella sola en el piso con su padre.

Las primeras hipótesis descartan que se trate de un caso de violencia de género, a pesar de que el hombre está incluido en el sistema Viogén, según ha adelantado la Cadena Cope y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, mientras que tampoco se trataría, en principio, de un caso de violencia vicaria, la ejercida contra los hijos de las parejas o exparejas.