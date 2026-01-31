Redacción Andalucía Agencia EFE 31 ENE 2026 - 10:22h.

El vehículo se encontraba en una zona con más de un metro de agua, fuerte corriente y a 1,5 kilómetros desde el punto de acceso

CádizEfectivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz han rescatado a un hombre que permanecía atrapado desde hacía dos días en el interior de un camión, aislado por una zona inundada tras la crecida del río Guadalete, en las proximidades de la barriada de Lomopardo, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Según han informado fuentes del operativo, el aviso fue recibido durante la tarde de este viernes y movilizó a un dispositivo que tuvo que acceder hasta el vehículo mediante una embarcación, debido a que la zona presentaba más de un metro de profundidad de agua, fuerte corriente y una distancia aproximada de 1,5 kilómetros desde el punto de acceso.

En buen estado de salud

A su llegada, los bomberos comprobaron que el conductor se encontraba en buen estado de salud y procedieron a su evacuación.

Tras el rescate, el hombre quedó a disposición de la Policía Nacional, que se encargó de su traslado para facilitarle comida y alojamiento