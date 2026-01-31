Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Rescates

Temporal en Jerez: rescatan a un hombre que llevaba dos días atrapado en un camión por la crecida del río Guadalete

Rescate dos dias atrapados crecida rio Jerez
El dispositivo tuvo que acceder hasta el vehículo mediante una embarcación. Consorcio Bomberos de Cádiz
Compartir

CádizEfectivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz han rescatado a un hombre que permanecía atrapado desde hacía dos días en el interior de un camión, aislado por una zona inundada tras la crecida del río Guadalete, en las proximidades de la barriada de Lomopardo, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Según han informado fuentes del operativo, el aviso fue recibido durante la tarde de este viernes y movilizó a un dispositivo que tuvo que acceder hasta el vehículo mediante una embarcación, debido a que la zona presentaba más de un metro de profundidad de agua, fuerte corriente y una distancia aproximada de 1,5 kilómetros desde el punto de acceso.

PUEDE INTERESARTE

En buen estado de salud

A su llegada, los bomberos comprobaron que el conductor se encontraba en buen estado de salud y procedieron a su evacuación.

Tras el rescate, el hombre quedó a disposición de la Policía Nacional, que se encargó de su traslado para facilitarle comida y alojamiento

Temas