Amplio dispositivo para encontrar a una mujer en la costa de Tacoronte, Tenerife, tras caer al mar

TenerifeEfectivos de emergencia mantienen este viernes el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer que cayó al mar este miércoles en la costa de Tacoronte, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) del Gobierno de Canarias.

El dispositivo de búsqueda se activó en la noche del miércoles cuando desapareció por un golpe de mar y tras saltarse una valla de protección cuando intentaba rescatar a su perro.

Así, desde primera hora de este viernes, continúan las labores de rastreo por tierra, aire y mar, después de que el oleaje impendiera ayer jueves, 29 de enero, la navegación en la zona.