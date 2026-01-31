Rescatado un senderista en la sierra malagueña tras pasar un día resguardado del temporal

La Guardia Civil recibió la llamada de la esposa del senderista, que explicaba que había salido desde Yunquera hacia el pico Torrecilla

Las rachas de viento superaban los 120 kilómetros hora y había 4 grados bajo cero durante la noche

MálagaLa Guardia Civil ha rescatado en la mañana de este sábado a un senderista que había pasado un día en una oquedad, resguardado del fuerte temporal, cuando intentaba ascender al pico Torrecilla, en la Sierra de las Nieves de Málaga, con rachas de viento que superaban los 120 kilómetros hora y 4 grados bajo cero durante la noche.

La búsqueda se inició a las 2:00 horas de este sábado, cuando la Guardia Civil recibió la llamada de la esposa del senderista, que explicaba que había salido a las ocho de la mañana del viernes desde Yunquera hacia el pico Torrecilla, una travesía de unos 11 kilómetros.

El hombre estaba resguardado en una oquedad

Los agentes del instituto armado no pudieron contactar con él, por lo que los especialistas del Grupo de Rescate de Montaña (GREIM) partieron hacia Yunquera, donde comprobaron que el vehículo seguía estacionado en el lugar donde se inicia el recorrido.

Después de una "penosa ascensión" hasta el pico, se encontró al hombre a las 8:30 horas de este sábado resguardado en una oquedad cercana al pico y fue acompañado por los agentes hasta su vehículo.