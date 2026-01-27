Es un vuelvo histórico a una investigación que se remota a hace 16 años y que era un caso sin resolver

Es un vuelvo histórico a una investigación que se remota a hace 16 años y que era un caso sin resolver. Fue un 12 de julio de 2009 cuando Francoise desapareció en una de sus excursiones en los Pirineos españoles junto a su familia. Guardia Civil y voluntarios rastrearon el monte durante días, sin resultado. Tras varios años, el caso se reabrió en 2024 y 2025.

Tras una investigación más exhaustiva, el esposo de la mujer, padre de sus hijos, fue interrogado de nuevo por el juez de instrucción que ha acabado acusándolo de homicidio involuntario de su esposa.

El sospechoso es un hombre de unos sesenta años procedente del suroeste de Francia. Fue puesto en libertad condicional a la espera de nuevas investigaciones. Los investigadores están intentando determinar las circunstancias precisas del incidente y localizar a la víctima.