Alberto Rosa Agencia EFE 04 FEB 2026 - 17:22h.

El crimen tuvo lugar el pasado 26 de septiembre en Tavizna, término municipal de Benaocaz

Culpable de asesinato el único acusado por el crimen del canónigo de Valencia

Compartir







Dos personas han sido detenidas como presuntas responsables del asesinato de Ambrosio, un vendedor de la ONCE al que asestaron 50 puñaladas. El suceso ocurrió el pasado 26 de septiembre de 2025 en Tavizna, término municipal de Benaocaz, Cádiz..

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil, la detención de una persona como supuesta autora del crimen y de otra por su presunta participación como colaborador necesario se ha producido los días 2 y 3 de febrero. Ambas serán puestas a disposición judicial en los próximos días, mientras que el caso permanece bajo secreto de sumario.

PUEDE INTERESARTE Cuatro detenidos en Portugal por matar a un hombre y herir a otro en una finca de Estremera, en Madrid

El hombre asesinado tenía 61 años, era vecino de Ubrique (Cádiz) y tenía discapacidad visual, fue hallada muerta a puñaladas en el interior de una segunda residencia, donde se apreciaron indicios de un intento de robo. El hombre era conocido en su localidad por haber trabajado como vendedor de la ONCE.

El mensaje de apoyo de ONCE Andalucía cuando se supo su muerte

Su familia había denunciado la desaparición días antes del hallazgo del cadáver, que presentaba graves signos de violencia. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz ha llevado a cabo la investigación que ha permitido esclarecer los hechos y efectuar las detenciones.

PUEDE INTERESARTE La jueza decreta ingreso en prisión para la acusada de matar a su pareja en Bilbao

Cuando descubrieron el cadáver de Ambrosio en septiembre, ONCE Andalucía envió por redes un mensaje de apoyo y cariño a la familia del excuponero. "Nuestro dolor y nuestro cariño está hoy con la familia de Ambrosio y con todos los compañeros que le quisisteis. Descanse en paz", escribió la organización en su perfil de Facebook.