Herido grave al derrumbarse un muro de una vivienda en Puebla de Don Fadrique, en Granada

Podrían estar relacionadas con las inclemencias meteorológicas

Un hombre de 31 años ha resultado herido con lesiones graves la tarde de este jueves tras el derrumbe un muro de una vivienda en el término municipal de Puebla de Don Fadrique, en Granada, según la Guardia Civil, que cree que el incidente podría estar relacionado con el temporal.

Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero del servicio de emergencias 112, que ha evacuado de urgencia al herido a un centro hospitalario, informa la Guardia Civil.

Los hechos han ocurrido sobre las 16:50 horas, cuando un muro de la vivienda se ha derrumbado y caído sobre este hombre de 31 años.

Según la Guardia Civil, las causas están pendientes de confirmación, si bien podrían estar relacionadas con las inclemencias meteorológicas.