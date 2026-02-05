Alberto Rosa 05 FEB 2026 - 19:32h.

El hombre ha sido rescatado antes de que fuera arrastrado por la corriente

El temporal continúa afectando muy duramente al sur de España, con el desalojo total del municipio de Grazalema, en Cádiz, ante el riesgo de colapso del acuífero que discurre por el suelo. Otros municipios como Arcos de la Frontera se ven afectados por la crecida del río Guadalete, dejando imágenes muy impactantes en redes sociales.

Es el caso de un hombre al que se le ve nadando en medio del agua ante el asombro de los vecinos del pueblo gaditano. “¿A dónde vas? ¿Pero qué hace?” se escucha en el vídeo compartido en redes sociales.

A pesar de los gritos de los vecinos, el hombre continúa su camino y nada a contracorriente del agua. En un momento del vídeo se le pierde la vista y se escucha a los presentes preguntar “¿dónde se ha metido?”. Afortunadamente, tal y como señala el usuario que ha compartido el vídeo, el hombre ha podido ser rescatado antes de que se lo llevara la corriente.

Este temporal protagonizado por la borrasca Leonardo ha dejado numerosos rescates por parte de efectivos de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias. En San Martín de Tesorillo, Cádiz, han rescatado en las últimas horas a cinco personas, entre ellas dos menores y 10 perros de una vivienda inundada. Casi un millar de vecinos en las zonas rurales de Jerez han tenido que ser desalojados de sus domicilios por el riesgo que supone allí el río Guadalete.

Su caudal ha superado ya su máximo histórico, lo que obliga a los vecinos a salir de su casa con el agua por la rodilla y con lo puesto. Vecinos de la zona aseguran que "no hemos visto esto nunca y ver cómo está ahora mismo la situación del agua, es preocupante". Aislados por la riada, San Martín del Tesorillo se ha quedado incomunicado, atrapado por la crecida del Guadiaro. "Estamos echando el agua porque sube por el váter", ha declarado una vecina.