Los vecinos han despedido entre aplausos a los efectivos de la UME desplegados en el municipio

Rescatan a tres personas tras el derrumbe de una casa en Alcalá de los Gazules, Cádiz: las lluvias podrían estar detrás del desplome

SevillaUn total de 6.462 personas siguen desplazadas de sus hogares en Andalucía, la mayoría de la provincia de Cádiz, por los efectos del tren de borrascas que ha atravesado la comunidad que provocó más de 11.000 desalojos.

Según una nota de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), la mayoría de los desalojados se concentran en Cádiz, con 4.437, seguida de Jaén (704), Málaga (556), Córdoba (537), Granada (120) y Sevilla (108), ya que la mejora de la meteorología y del estado de los cauces, ríos y embalses permitió ayer la vuelta de parte de los desalojados.

Las intervenciones de la UME

Uno de esos puntos más afectados por las lluvias ha sido Sevilla, donde los vecinos de El Palmar de Troya, han despedido entre aplausos a los efectivos de la UME desplegados en el municipio como una forma de mostrarles su agradecimiento por el intenso trabajo realizado.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) rescataron este sábado con una lancha a una persona y dos perros en Llano del Arroz, en El Palmar de Troya (Sevilla), uno de los puntos más afectados por el temporal.

Los efectivos trabajaron sobre todo en dos zonas anegadas del municipio, en la más próxima a la caseta, donde taponaron la salida de agua con sacos de arena; al tiempo que tres autobombas de la UME estuvieron achicando agua durante toda la noche.