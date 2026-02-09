Mabel Cupet 09 FEB 2026 - 12:26h.

Las fuertes lluvias de los últimos días podrían estar detrás del colapso del inmueble

El derrumbe del inmueble generó la caída de numerosos escombros, lo que obligó a actuar con rapidez para asegurar la zona

Alcalá de los Gazules (Cádiz)Una vivienda de dos plantas ubicada en el casco urbano de Alcalá de los Gazules, Cádiz, se ha derrumbado durante la mañana de este lunes 9 de febrero, sin que el incidente haya provocado daños personales.

El colapso del inmueble ocasionó la caída de numerosos escombros, lo que obligó a actuar con rapidez para asegurar la zona. En el momento del incidente se han vivido momentos de tensión entre vecinos y comerciantes, ya que la casa está situada al lado de una cafetería que en el momento de los hechos se encontraba llena de clientes.

Tres personas rescatadas

El alcalde de la localidad, Javier Pizarro, ha contado que en el momento de los hechos tres personas se encontraban dentro de la vivienda, pero todos han podido salir sin sufrir daños, dos de ellos han salido por su propio pie y una tercera persona ha tenido que ser ayudada por agentes de la Guardia Civil.

Según el alcalde, la vivienda es muy antigua, construida con vigas de madera y aunque por el momento se desconocen los hechos que han provocado el siniestro, no se descarta que las fuertes lluvias caídas en los últimos días en el municipio pudieran estar detrás del accidente. “Es un milagro que no haya pasado nada” dice Pizarro.

Los bomberos siguen trabajando en la zona

Los servicios municipales procedieron de inmediato a acordonar el entorno como medida preventiva, con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y viandantes.

Además, el Ayuntamiento ha iniciado una evaluación del estado del edificio y de las construcciones colindantes para descartar posibles riesgos estructurales. Los bomberos permanecen en la zona y se ha desalojado a los vecinos más cercanos para evitar daños colaterales hasta que valore si es segura su vuelta.

Llamamiento a la tranquilidad

Un suceso que ha provocado numerosa expectación en el municipio. Son muchos los vecinos y curiosos que se están acercando hasta la zona para ver la impactante imagen de cómo ha quedado la vivienda.

Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, al tiempo que se recuerda la importancia de comunicar cualquier indicio de deterioro en edificaciones antiguas para prevenir este tipo de situaciones.