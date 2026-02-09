Muchos de los desalojados viven con la incertidumbre de no saber qué se van a encontrar cuando puedan volver

Los vecinos de El Palmar de Troya, en Sevilla, despiden entre aplausos a la UME tras su ayuda durante el temporal

Compartir







En Grazalema, el temporal no da tregua y cientos de vecinos continúan sin poder regresar a sus casas tras las fuertes lluvias de los últimos días. Muchos de los desalojados viven con la incertidumbre de no saber qué se van a encontrar cuando puedan volver. Algunos, como María José, han tenido que dejar atrás incluso a sus mascotas: “No sabemos cuándo llegaremos ni lo que nos podemos encontrar. Me he tenido que dejar el gato allí”, explica.

Mientras tanto, otros vecinos ya han podido regresar, aunque solo temporalmente. Es el caso de los residentes de San Isidro del Guadalete, cerca de Jerez de la Frontera, que tras seis días fuera de sus hogares pudieron volver a comprobar el estado de sus casas. Emilia, Loli y M. Ángeles relatan su alivio: “No ha pasado nada, gracias a Dios. Yo quería volver a mi casa”, aseguran. Sin embargo, recuerdan que tuvieron que salir corriendo cuando se desbordó el río, y que la prioridad en esos momentos fue garantizar la seguridad de todos.

A las afueras de Córdoba, algunos vecinos regresan brevemente solo para recoger ropa o alimentar a sus animales, entre gatos, perros y gallinas, mientras sus viviendas permanecen inundadas. El barro y los daños aún bloquean el acceso a muchos hogares, lo que mantiene la situación de incertidumbre.

Unas 6.400 personas en Andalucía continúan sin poder volver a sus viviendas

Aunque durante el fin de semana el nivel del Guadalquivir ha descendido ligeramente, el caudal del río mantiene la alerta máxima. Actualmente, unas 6.400 personas en Andalucía continúan sin poder volver a sus viviendas.

En Alcalá de los Gazules, en Cádiz, el temporal ha causado el derrumbe de una vivienda, afortunadamente sin heridos. En El Palmar de Troya, Sevilla, la Guardia Civil supervisa los trabajos de achique de agua tras el desbordamiento del sistema de alcantarillado, que ha inundado varios domicilios y obliga a evacuar el agua hacia los canales de la localidad.

El temporal continúa dejando una larga lista de daños y mantiene en alerta a cientos de vecinos en el sur de España.