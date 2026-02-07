El incendio se originó entorno a las 11:30 horas de la mañana y hasta allí se desplazaron 15 dotaciones

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, con hasta 15 dotaciones, están trabajando en la extinción de un incendio en una nave bazar de 2.500 metros situada en la carretera de Villaverde a Vallecas, en Madrid, un suceso en el que no hay heridos, ya que todos los trabajadores salieron por su propio pie.

El incendio, según Emergencias Madrid, se originó entorno a las 11:30 horas de la mañana y hasta allí se desplazaron 15 dotaciones, que continúan con las labores de extinción, porque el fuego está muy desarrollado y hay riesgo de colapso de la cubierta.

El fuego ha originado una gran columna de humo negro

Aunque no hay heridos, efectivos del Samur se han desplazado preventivamente hasta la nave, situada en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. El fuego ha originado una gran columna de humo negro que se puede ver desde distintos puntos de la ciudad.

La Policía Municipal ha utilizado sus drones para poder tener una perspectiva aérea de la zona afectada, mientras que los sanitarios de Samur- Protección Civil se encuentran en preventivo al no haber heridos. Los bomberos continúan trabajando para extinguir el fuego.