El espectacular rescate de 13 personas en el incendio de un hostal en Elche

Carlos Plá Valencia, 04 FEB 2026 - 09:59h.

Nueve personas fueron rescatadas con capuchas de rescate y otras cuatro personas fueron sacadas del hostal con autoescaleras por los balcones

Un incendio declarado en un hostal de El Altet, en Alicante, ha obligado a los bomberos a rescatar a 13 personas por inhalación de humo, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El fuego se originó sobre las 3.55 horas en la recepción del hostal de El Altet, ubicado en la Avenida Dama de Elche, por causas que todavía no han trascendido.

Cuando los bomberos accedieron al establecimiento, tras derribar la puerta, todas las dependencias se encontraban llenas de humo y con muchos clientes en sus habitaciones, por lo que procedieron a la extinción del fuego y el rescate de los clientes y trabajadores.

Rescatados con capuchas y escaleras

En concreto, nueve personas fueron rescatadas con capuchas de rescate y otras cuatro personas fueron rescatadas con auto escalera por los balcones. Ya en la calle fueron atendidas inicialmente por los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana por inhalación de humo y trasladadas al centro de salud.

Posteriormente, los bomberos revisaron todas las habitaciones para confirmar que no quedaba nadie en ellas y ventilaron el edificio para evacuar la gran cantidad de humo que había en su interior.

En el operativo de rescate participaron efectivos del Parque de Bomberos de Elche y del Parque de San Vicente. Se recurrió a una Autobomba de Elche y San Vicente; una Autoescalera y una UMJ de Elche.