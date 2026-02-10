Ramírez se ha visto sorprendido por los alcaldes de Grazalema y Ronda, Carlos Javier García y Mari Paz Fernández

Así es el día a día de los vecinos desalojados de Grazalema: "Cada día que pasa estamos un poco más cabizbajos"

José Ramírez, vecino de Grazalema (Cádiz) desalojado por los efectos del temporal y acogido en Ronda (Málaga), ha soplado las velas de la tarta de su 94 cumpleaños en el pabellón deportivo donde se atiende a los que, como él, tuvieron que dejar sus casas por las lluvias.

José es el más longevo de Grazalema, un pueblo desalojado el pasado jueves al completo ante los riesgos por el colapso del acuífero a raíz de las borrascas.

El emotivo momento de José Ramírez

Pese a la situación vivida, la alegría y las sonrisas se han abierto paso, al menos por un rato, para celebrar el cumpleaños de José, aunque haya tenido que ser fuera de su domicilio.

Ha sido en el pabellón en el que fueron recibidos, donde se encuentran a diario, son atendidos y comen los desalojados de su localidad, junto a los que tuvieron que salir del núcleo poblacional de La Estación de Benaoján (Málaga).

Ramírez se ha visto sorprendido por los alcaldes de Grazalema y Ronda, Carlos Javier García y Mari Paz Fernández, respectivamente, con una tarta. Ha soplado las velas de su aniversario, en lo que ha supuesto un emotivo momento.

Con la música de fondo del clásico 'Cumpleaños feliz', este vecino ha recibido el caluroso aplauso de los presentes en el pabellón y, entre risas, ha afirmado: "Estáis todos invitados".

La sorpresa tiene su origen en que este hombre contó a una concejala que, como tenía que pasar su cumpleaños fuera de casa, había soñado con que lo celebraba con los dos regidores, los de Grazalema y Ronda. Entonces surgió la idea y el sueño se cumplió.