La mitad de los miles de vecinos desalojados en Grazalema continúan en Ronda: muchos de ellos se reúnen en el polideportivo donde les dan refugio y comida

Mari Ángeles, desalojada con su hija de 19 meses de Grazalema por la borrasca: "No sabemos cuándo vamos a volver"

Lo de la borrasca Marta ha pasado, pero continúa la alerta. Las autoridades mantienen aún la vigilancia en los ríos porque aún reciben agua desde las montañas y siguen también atentos a los corrimientos de tierra. En Alcalá de los Gazules, en Cádiz, esta mañana colapsaba una vivienda. La intervención de la Guardia Civil evitó que hubiese peores consecuencias. Informa en el vídeo Laura García y Pepe Palacios.

La lluvia podrían estar detrás de este derrumbe que se ha producido esta mañana uno de los edificios. Habían dos personas en la parte de arriba que notaron un fuerte movimiento, se pusieron contra la pared y es cuando la casa se derrumbó. Había otra persona de 68 años en la planta de abajo. Los bomberos tratan de apuntalar esta confitería y poder sacar todos los materiales posibles para así tener los menos desperdicios y poder recuperar todo lo posible.

Todavía quedan 6.000 desalojados en Andalucía por culpa de las inundaciones y entre ellos están todos los vecinos de Grazalema, que siguen aún realojados en buena parte en la localidad de Ronda, donde el ayuntamiento ha realojado a 555 vecinos, el resto se encuentra en casas de familiares, de amigos, y de vecinos. Muchos de ellos siguen reuniéndose en el polideportivo donde les ofrecen refugio y comida.

Para la cena les han puesto de menú una crema de calabacín, también unas albóndigas con tomate. Sin embargo, su esperanza de regresar a casa sigue siendo muy baja. Em Grazalema sigue lloviendo. Este lunes se esperaba 150 litros por metro cuadrado, y así ha sido. Sigue brotando el agua de laderas y lo único que quieren saber es cuándo podrán volver a sus casas.

Los vecinos que aún no han podido regresar a sus casas

La Guardia Civil recorre en coche Grazalema. Ya no queda agua en su plaza ni tampoco por sus calles, pero el riesgo de colapso del acuífero persiste y los agentes comprueban que no queda ninguno de sus 1.600 vecinos. "Estamos pasando regular cada día que pasa un poquito más cabizbajos", dice una de ellas-

Más de 500 vecinos gaditanos siguen evacuados en ronda con la incertidumbre de no saber cuándo van a poder regresar. "Estamos aquí esperando a ver cuando nos dicen que nos vayamos para allá". Algunos volvieron ayer de forma controlada por algunos de sus objetos, igual que hoy estos vecinos de Córdoba. "Hasta hoy yo no he podido venir".

Los que sí han regresado tras una semana son 400 vecinos de Jerez: "No ha pasado nada, gracias a Dios", "Quería volver a mi casa", dicen. Pero siguen muy pendientes del Guadalete nivel rojo por las abundantes lluvias. Un temporal que todo apunta están detrás del derrumbe de esta casa de dos plantas en Alcalá de los Gazules. "Estábamos ahí tomando café y de repente cruzamos un sillín y vimos como todo se derrumbaba"

En ese momento había tres personas dentro y han salido ilesas. "El que no le haya pasado nada lo podemos calificar verdaderamente de milagro", afirma un agente de la Guardia Civil. Mientras, el Guadalquivir sigue inundando localidades enteras también en Jaén y la UME ha vaciado el tanque de tormentas de Lora del Río porque se espera que siga lloviendo.