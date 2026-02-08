Mari Ángeles es uno de los 1.600 desalojados de la localidad de Grazalema por las fuertes lluvias

Mari Ángeles es uno de los 1.600 desalojados de la localidad de Grazalema. Ha venido con su hija de tan solo 19 meses y con su suegra Mari Carmen, según informa Beatriz Simó. "Llevamos tres noches, esta es la cuarta, pero parece que llevamos aquí 10 o 15. No sabemos realmente cuándo vamos a volver", lamenta.

“No me hago a la idea todavía porque claro, es la primera vez que salgo de mi casa y cuesta mucho", confiesa la mujer mayor. Aunque la solidaridad del pueblo las ha ayudado a seguir. “Pues mira, la verdad que el pueblo de Ronda, la solidaridad del pueblo de Ronda, se ha volcado con nosotros", añade Mari Carmen. Ellas solo tienen un objetivo: poder volver a casa.

“Nuestro deseo es que esto termine lo más pronto posible y volver a la realidad, a nuestra realidad, porque ahora estamos un poco desubicados", confiesa Mari Ángeles. De momento, solo la sonrisa de su hija Sara es lo único que le hace tener un arco iris en medio de toda esta desazón.

11.089 desalojados en Andalucía por la borrasca

Andalucía registra un total de 11.089 desalojados en el conjunto de las zonas afectadas, la mayoría en Cádiz (7.707), cifra que bajó este pasado viernes con la vuelta condicionada de los vecinos de San Roque, y Córdoba (1.500), seguidas de Jaén (687), Málaga (586), Granada (400) y Sevilla (209). En Huelva ya no queda ningún vecino desplazado.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, la mayoría de los evacuados se está realojando por medios propios; aunque el operativo de emergencia andaluz tiene dispuestos zonas de albergue, así como establecimientos hosteleros en todos los puntos comprometidos. Además, ha señalado que los aislados se encuentran en un total de seis núcleos, aunque en todos ellos se cuenta con acceso asegurado para servicios de emergencia y suministros.

En Grazalema se están revisando los daños del suelo

En Cádiz se encuentran en Benamahoma, Villaluenga del Rosario y El Gastor, Coto - Ríos en Jaén. En Granada está en la misma situación Dúdar y en Málaga Benalauría. En cuanto a las últimas evacuaciones, se ha procedido al desalojo preventivo de zonas de San Martín del Tesorillo, concretamente, la zona baja de la calle San Roque, limítrofe con el caudal del río, y la calle Málaga. Los evacuados se han dirigido hacía el polideportivo de Secadero (Málaga).

En San Martín del Tesorillo, UME, Guardia Civil y Policía Local están revisando sectores en la zona inundable urbana y alertando a la población para el alejamiento preventivo. En Grazalema se están revisando los daños del suelo con la participación del Consejo Andaluz de Arquitectos y cinco Hidrogeólogos y movimiento del suelo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También en Cádiz se ha evacuado en Alcalá del Valle a 25 personas de viviendas situadas en el margen próximo a la montaña, a petición del grupo de geólogos que estudia la zona. En Ubrique se ha desalojado a 45 familias en total.