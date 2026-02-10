Los Mossos d’Esquadra buscan a los ladrones que robaron una caja fuerte en Girona, la montaron en un trineo y la despeñaron

Frustran el atraco a una joyería de Granada: el botín del detenido tenía un valor de 70.000 euros

Compartir







Los Mossos d’Esquadra buscan a los ladrones que la madrugada del domingo al lunes robaron una caja fuerte, de unos 300 kilos de peso, del hotel del santuario de Núria, en el municipio de Queralbs, Girona, se la llevaron en trineo y, unos centenares de metros más allá, la despeñaron por la montaña.

Según ha informado la Policía catalana este martes, el lunes a primera hora de la mañana recibieron la denuncia de un responsable del hotel, que les informó del robo de la caja fuerte y de dinero en efectivo, al parecer una cantidad no muy elevada, aunque no se ha dado a conocer cuánto.

PUEDE INTERESARTE Atraco de película en una autopista del sur de Italia: un comando con armas de guerra asalta un furgón ante el terror de los conductores

A pesar de que está siendo uno de los inviernos con más nieve que se recuerda en esta zona, estos ladrones decidieron robar este hotel del santuario de Núria, ubicado en un lugar de difícil acceso al que solo se puede llegar en tren o andando.

Las instalaciones están abiertas por la noche

Los ladrones entraron al establecimiento forzando una puerta, aunque no hubiera sido necesario porque las instalaciones están abiertas toda la noche, y accedieron a varias estancias, como el restaurante o el local de alquiler de material de esquí, de donde se llevaron dinero en metálico.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un joven por agredir y robar a citas de Grindr con insultos homófobos en El Ejido, Almería

Accedieron también al despacho donde se encontraba la caja fuerte, de unos 300 kilos de peso, y la colocaron encima de un colchón para poder arrastrarla al exterior, donde la nieve alcanza este invierno un metro de altura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una vez fuera, colocaron la caja fuerte encima de un trineo para poder arrastrarla alrededor de medio kilómetro hasta las vías del tren cremallera y, desde allí, despeñaron la caja montaña abajo.

No han podido recuperar la caja fuerte

El tren cremallera es el único medio para acceder al santuario de Núria, además de andando, y la población más cercana está a unos 7 kilómetros de distancia, pero con un desnivel de unos 900 metros, una distancia difícil de recorrer.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cuando la Policía tuvo conocimiento del robo, varias unidades de los Mossos d'Esquadra se desplazaron en tren al lugar y, por ahora, han descartado recuperar la caja fuerte por el elevado riesgo de aludes que hay en la zona.

Se desconoce si los ladrones pudieron abrir la caja y llevarse su contenido o si no se abrió y sigue intacta. La Unidad de Montaña de los Mossos accederá al lugar cuando las condiciones meteorológicas mejoren.