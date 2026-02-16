La Policía Nacional investiga las circunstancias que rodean a su muerte para esclarecer el suceso

Su cuerpo sin vida fue localizado por su hermano mayor en un sótano de su vivienda

BenalmádenaLa Policía Nacional investiga la muerte de una menor de 14 años en Benalmádena, Málaga. Sus familiares denunciaron su desaparición el sábado al no poder localizarla, siendo más tarde, ya durante la noche, cuando localizaron su cuerpo sin vida en un sótano de la vivienda. Los primeros indicios apuntan a un suicidio.

Los hechos transcurrieron entre la tarde y la noche del pasado día 14. Fue a las 16:00 cuando su hermano mayor la vio por última vez, pero a partir de ahí dejaron de saber de ella. La llamaron repetidas veces porque no volvía a casa, pero no había respuesta, lo que llevó a la familia a denunciar lo que ocurría ante las autoridades.

La muerte de la menor de 14 años en Benalmádena

Tras dar el aviso por su desaparición, los agentes arrancaron una búsqueda para localizar a la menor, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Con las horas pasando y la angustia aumentando ante la incertidumbre de no saber de ella, no fue hasta poco antes de medianoche cuando fue su propio hermano el que encontró a la menor sin vida. Estaba en un sótano de la casa y cuando los agentes de la Policía Nacional y los sanitarios llegaron al lugar, nada pudieron hacer por salvarla.

Fue concretamente a las 00:15 horas cuando el servicio de Emergencias 112 recibió la llamada de la Policía Local solicitando asistencia sanitaria urgente en la vivienda, ubicada exactamente en el complejo residencial Los Algarrobos, ubicada en Arroyo de la Miel, núcleo poblacional de Benalmádena, donde la menor vivía con su familia. Tras confirmar su muerte, los primeros indicios sugerían que se quitó la vida, por lo que la Policía Nacional y la Junta de Andalucía ya investigan los hechos tratando de esclarecer las circunstancias que rodean al caso.

Según informan Diario SUR y Cadena SER, los progenitores habrían afirmado que la menor estaba en tratamiento psicológico porque estaba sufriendo acoso escolar.

La Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha confirmado que está en contacto con el centro donde estudiaba la joven y cuando se tenga toda la información recabada la trasladarán.