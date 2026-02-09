Primer 'Estudio sobre el acoso escolar y el ciberacoso en España en la infancia y la adolescencia'

El ciberacoso está especialmente relacionado con el riesgo de suicidio

El 55 % de las víctimas que sufren ciberacoso guardan silencio ante su situación, según el primer 'Estudio sobre el acoso escolar y el ciberacoso en España en la infancia y la adolescencia', elaborado por la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación ColaCao con motivo del Día del Internet más Seguro.

La investigación, publicada este lunes, hace hincapié en que los factores principales que motivan el silencio de las víctimas son el miedo y no querer preocupar a sus familiares, y subraya que quienes deciden explicar lo ocurrido lo hacen mayoritariamente a sus amigos (78 %), a su madre (68,7 %) y a su padre (58 %).

El estudio ha contado con la participación de 325 centros escolares de todo el país y unos 21.000 alumnos, cuyas entrevistas demostraron que el uso de redes sociales y de internet sin supervisión adulta comienza a extenderse de forma significativa a partir de los 10 o 11 años, y se generaliza desde los 12.

En 5º de primaria, el 47,7 % de los estudiantes usa internet sin supervisión, cifra que aumenta drásticamente en 4º de secundaria (cuando los alumnos tienen entre 13 y 14 años), donde el 95,7 % navega sin control de los adultos.

Víctima de una situación de maltrato entre iguales

El 10,7 % de los alumnos entrevistados reconoce haber sido víctima de una situación de maltrato entre iguales a través de dispositivos digitales, presentando las chicas una mayor prevalencia que los chicos.

Del informe también se desprende que las probabilidades de sufrir ciberacoso aumentan si antes se ha sufrido acoso escolar. Así, el 46,4 % de las víctimas de bullying reconocen haber sufrido también alguna situación de maltrato digital.

Las situaciones de acoso más comunes, según los propios acosadores, son llamar por motes, difundir rumores o criticar el aspecto físico de las víctimas. Además, los problemas de salud mental pueden incrementar el riesgo de ser elegido víctima y al mismo tiempo ser una consecuencia del acoso sufrido.

Por otro lado, la investigación advierte de que existe un fuerte vínculo entre la exposición a la violencia —presencial o virtual— y el riesgo de tener conductas autolesivas, como cortarse, quemarse o golpearse a propósito.

En este contexto, el ciberacoso está especialmente relacionado con el riesgo de suicidio —en mayor medida que el bullying presencial— tanto en víctimas como en acosadores: el 21 % de las víctimas y el 24,9 % de los acosadores reconocen haber intentado quitarse la vida alguna vez.

"El acoso, especialmente en el entorno digital, tiende a desarrollarse de forma silenciosa, lo que dificulta su detección y agrava su impacto en las víctimas", ha explicado María José Díaz-Aguado, directora de la investigación y de la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid.

Díaz-Aguado ha resaltado que, además de intervenir cuando el acoso ya se ha producido, es imprescindible reforzar la prevención, generando entornos de confianza, educando en el uso responsable de la tecnología y dotando a niños y adolescentes de herramientas que les permitan identificar y rechazar estas conductas.