Las intensas lluvias de las últimas semanas en Andalucía no solo han dejado inundaciones y desalojos, sino también una red viaria muy dañada. El estado de muchas carreteras se ha convertido en otra de las grandes consecuencias del temporal: baches, charcos profundos y tramos parcheados obligan a los conductores a extremar la precaución y, en algunos casos, a realizar rodeos que duplican el tiempo habitual de los desplazamientos entre localidades.

Tras días pendientes del cielo, ahora la preocupación está en el asfalto. La acumulación de agua ha sacado a la luz problemas de mantenimiento que ya venían de atrás y que se han agravado con las lluvias continuadas. En distintos puntos del país, circular se ha convertido en un riesgo: esquivar un bache puede llevar directamente a caer en otro, con el consiguiente peligro para la seguridad vial.

Hay calles que prácticamente han cambiado de nombre entre los vecinos, convertidas en una sucesión de parches, y accesos a grandes ciudades donde los vehículos dan auténticos saltos al atravesar zonas deterioradas. Situaciones similares se repiten también en el norte, con carreteras anegadas y tramos donde el agua y el mal estado del firme dificultan la conducción.

El alcance de daños

En Andalucía, la Junta ha comenzado a dimensionar el alcance de los daños. El presidente autonómico, Juanma Moreno, ha presentado el plan Andalucía Actúa, dotado inicialmente con 1.780 millones de euros para hacer frente a los destrozos causados por el tren de borrascas. El objetivo es atender de forma prioritaria las infraestructuras dañadas, entre ellas la red de carreteras, además de ofrecer ayudas directas a sectores afectados como el campo, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.

Según ha detallado el Gobierno andaluz, solo los daños en carreteras superan los 535 millones de euros, con especial incidencia en provincias como Cádiz y Málaga. Se prevé actuar en más de 1.000 kilómetros de vías y autovías tras haberse registrado cerca de 600 incidencias graves. La Junta insiste en la necesidad de colaboración entre administraciones para acelerar las reparaciones, mientras los conductores siguen afrontando desplazamientos más largos y peligrosos de lo habitual.