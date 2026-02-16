En concreto, pueden volver a sus casas los vecinos de 1.342 viviendas de las 1.619 que están registradas en el pueblo

GrazalemaLa Junta de Andalucía ha autorizado la vuelta "ordenada y paulatina" de la mayoría de los vecinos de Grazalema (Cádiz), que estaban desalojados por los efectos del temporal.

En concreto, pueden volver a sus casas los vecinos de 1.342 viviendas de las 1.619 que están registradas en el pueblo, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Una vuelta "ordenada y paulatina"

En un mensaje en sus redes sociales, Sanz ha indicado que esta vuelta va a ser "ordenada y paulatina" y que el retorno se hará con medios propios y el apoyo del Plan de Emergencia para personas vulnerables y con necesidades especiales.

Este regreso al pueblo se lleva a cabo 11 días después de que todos sus vecinos tuvieran que ser desalojados al completo debido a los riesgos existentes por posible derrumbe, derivando a su población al pabellón El Fuerte de Ronda (Cádiz), desde donde se fue reubicando en hoteles de esta localidad y en otros municipios de la comarca.

Este domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba que hoy se iba a decidir la vuelta parcial de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz), una decisión que se supeditaba a los informes que ofrezcan los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acerca de "qué zonas del municipio y del casco urbano son seguras".