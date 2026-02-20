Detenido un menor tras apuñalar a un hombre de 34 años en Campanillas, en Málaga

La víctima es un varón de 34 años que, según la información aportada por el 112

Un menor de edad ha sido detenido por la Policía Nacional tras supuestamente haber apuñalado a un varón adulto en el distrito de Campanillas, en Málaga capital.

Así lo han confirmado fuentes policiales, que han detallado que una patrulla Zeta intervino por una agresión con arma blanca el pasado lunes, día 16, sobre las 17:30 horas, y que en la zona de los hechos fue detenido un menor.

Por su parte, desde el sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía han señalado que en torno a las 17:25 horas del lunes recibieron un aviso de sanitarios por un apuñalamiento, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional.

La víctima es un varón de 34 años que, según la información aportada por el 112, fue trasladado al Hospital Universitario Virgen de la Victoria, sin que hayan trascendido más datos sobre su estado.

