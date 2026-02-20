Iván Sevilla 20 FEB 2026 - 19:30h.

"Debemos ser responsables, puede acarrear sanciones de hasta 500 euros", recuerda el concejal Alejandro Pascual

Desde el consistorio de El Trabuco lamentan que "hay gente que llega a su casa con excrementos en los zapatos"

Compartir







MálagaNo recoger las heces que dejan los perros se está castigando ya en muchos pueblos como Huércal de Almería o Villanueva del Trabuco (Málaga). En este último municipio usan cámaras para multar a los dueños de mascotas.

Así lo ha comunicado recientemente el Gobierno local, que se suma a otros como el de A Coruña para sancionar con "hasta 500 euros" a quienes no retiren los excrementos depositados en la calle.

PUEDE INTERESARTE Analizan el ADN de las heces de perros en Alcalá de Henares: una iniciativa contra los que no recogen los excrementos

Originales campañas como la de 'No me dejes el marrón' preceden en otros lugares a la que ahora ha puesto en marcha el ayuntamiento trabuqueño, llamada 'Toma conciencia'.

El objetivo que tiene es claro: "Fomentar la responsabilidad y el compromiso de todos los vecinos con la recogida de heces y la limpieza de los orines". Esos de los animales de compañía que también manchan la vía pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La normativa vigente obliga a los propietarios de canes a realizar unas sencillas y rápidas tareas después de que hagan sus necesidades al salir a pasear. Aunque algunos cumplen, otros no.

Y en Villanueva del Trabuco, por ejemplo, tienen "un problema" con esto. "Quiero que lo sepáis y seáis conscientes", dijo el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Pascual Martín, dirigiéndose a los ciudadanos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Nos gustan los animales, pero debemos ser responsables"

"Entre todos podemos conseguir un entorno más limpio, saludable y agradable para convivir. Para ello pedimos vuestra ayuda", reclamó a toda la población que tenga un perro como mascota.

Los viandantes tienen que ir caminando con cuidado de no pisar las cacas. "A todos nos gustan los animales, pero debemos ser responsables con los que tenemos", insiste el concejal en un vídeo compartido por el ayuntamiento.

En "varios puntos" del pueblo hay ya colocados equipos de grabación de la vía pública, por lo que "se sancionará a las personas que se vea que no recogen las heces de sus animales".

Utilizar las cámaras es una de las soluciones ante el inconveniente de no siempre poder observar o tener pruebas de qué ciudadano ha incumplido la normativa, al no retirar el desecho de su animal.

"Gente llega a sus casas con excrementos en los zapatos"

"No queremos fastidiar a nadie", matiza Alejandro antes de mencionar que el objetivo solo es mantener la localidad limpia y que las cacas no supongan una molestia para quienes pasean por sus calles, incluidas personas "invidentes".

Como ejemplo de la situación que han detectado cita uno de los paseos principales, donde los perros hacen sus necesidades: "Después de atravesarlo, hay gente que llega cada día a su casa con excrementos en los zapatos".

Entrega gratuita de bolsas para cacas y botella para limpiar orines

Para facilitar esa limpieza, el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco está ya regalando un total de 500 unidades de material específico a los vecinos: un dispensador de bolsas para cacas y una botella para limpiar orines caninos.

Están disponibles para recogerse gratis en dependencias municipales, presentando el pasaporte o la cartilla del perro. Solo se entrega a ciudadanos cuyos animales de compañía estén registrados con su microchip.

En este contexto, algunos y algunas trabuqueñas han expresado en redes sociales que igualmente hay canes que van sueltos por el pueblo, sin ninguna persona vigilándolos ni ocupándose de recoger la mierda que dejan en la vía pública.

"Abren la puerta y las dejan salir para que hagan sus necesidades", explica Kevin, acerca de eso. "Sueltan al perro y que vaya donde quiera para que no se les vea con él", añade también José Manuel al respecto del mismo problema.

Otros vecinos ponen el foco en los excrementos que depositan "los caballos". "Estos parece ser que no cuentan", lamenta Juan. "Dejan más cacas que un perro pequeño", recuerda Mari Pili.