Iván Sevilla 22 FEB 2026 - 13:55h.

El episodio de violencia de género se produjo en la madrugada del martes 17 de febrero en Las Lagunas de Mijas

"La mujer presentaba síntomas compatibles de haber sufrido contusiones", observaron los policías locales que actuaron

MálagaEn medio de la racha actual de violencia machista en España, tras los recientes asesinatos de mujeres, un hombre fue detenido por agredir a su pareja en la zona sur del municipio de Mijas (Málaga).

Así lo comunicó este 21 de febrero la Policía Local que intervino para frenar el episodio de violencia de género que se produjo en una vivienda de Las Lagunas de Mijas.

Aunque sucedió hace ya varios días, la autoridad ha informado ahora de los hechos que ocurrieron concretamente en la madrugada del martes 17 de febrero.

Una llamada de emergencia alertó a los agentes sobre la supuesta agresión de un individuo a una mujer en el interior de un domicilio ubicado en la calle Río Lanjarón.

"Síntomas de haber sufrido contusiones en la cara y el cuello"

Hasta el lugar se movilizó una patrulla, que actuó in situ para separar a ambas partes y hablar con cada una de ellas. Con el fin de esclarecer lo que estaba pasando allí.

Los policías pudieron observar que la víctima presentaba "síntomas compatibles con haber sufrido contusiones en la cara y el cuello". Además, se encontraron al varón "muy agresivo".

En ese estado, mantenía una actitud también de no hacer caso a los agentes, "de forma reiterada", tal y como han especificado. Por todo ello, fue arrestado como presunto autor de dos delitos.

Uno de lesiones presuntamente causadas a su pareja y otro de desobediencia. Fue trasladado al Cuartel de la Guardia Civil, que se hizo cargo de él, mientras la Policía acompañó a la afectada a un centro sanitario. Posteriormente, presentó denuncia por los hechos.